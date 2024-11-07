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Недовольство растет. Мир понял, на что пойдут США ради себя
Недовольство растет. Мир понял, на что пойдут США ради себя - 07.11.2024, ПРАЙМ
Недовольство растет. Мир понял, на что пойдут США ради себя
США стоят в ряду стран, готовых стереть с лица земли любую страну ради своих интересов, но число недовольных таким порядком растет, и люди не желают... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T17:14+0300
2024-11-07T17:14+0300
2024-11-07T17:14+0300
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россия
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. США стоят в ряду стран, готовых стереть с лица земли любую страну ради своих интересов, но число недовольных таким порядком растет, и люди не желают капитулировать перед Западом, пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat.В статье приводятся тезисы из интервью с американским экономистом и политическим советником Джеффри Саксом, где он раскрывает обстоятельства конфликта на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ частности, Сакс утверждает, что кризис начался в 1990 году с обещания США не расширять НАТО на восток, впоследствии нарушенного, когда в 1990 годах альянс достиг границ Украины. Россия обеспокоилась происходящим после бомбардировки Югославии натовской авиацией в 1999 году.Позже, в 2002 году, США вышли из Договора по ПРО и разместили ракеты в Восточной Европе, а в 2003 году под сфабрикованным предлогом вторглись в Ирак.В 2010 году победивший на выборах президент Виктор Янукович стал отстаивать нейтралитет Украины., но Вашингтон начал подрывную деятельность по его свержению.Еще позже, в 2018 году, Соединенные Штаты вышли из "ядерной сделки" с Ираном и из ДРСМД.В 2021 году президент России Владимир Путин предложил Вашингтону проекты договоров по гарантиям безопасности, но США ушли от диалога по этому вопросу. Таким образом, утверждает Сакс, США всегда стремились к расширению НАТО до границКак отмечает автор, выборы в США и происходящие в Ливане и Газе трагедии разворачиваются в мире, балансирующем на грани однополярности. Этот мир открыто использует двойные стандарты, презирает международные институты, игнорирует права народов и отвергает этнокультурный плюрализм."С другой стороны, увеличивается число недовольных. Они больше не считают себя обреченными на поражение и капитуляцию перед загнивающим Западом, который не хочет вдохнуть глоток свежего воздуха в свои общества", — заключает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, россия, украина, ирак, саудовская аравия
США, РОССИЯ, УКРАИНА, ИРАК, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Недовольство растет. Мир понял, на что пойдут США ради себя
Asharq Al-Awsat: США ради своих интересов сотрут с лица земли любую страну
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ.
США стоят в ряду стран, готовых стереть с лица земли любую страну ради своих интересов, но число недовольных таким порядком растет, и люди не желают капитулировать перед Западом, пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat
.
В статье приводятся тезисы из интервью с американским экономистом и политическим советником Джеффри Саксом, где он раскрывает обстоятельства конфликта на Украине.
В частности, Сакс утверждает, что кризис начался в 1990 году с обещания США не расширять НАТО на восток, впоследствии нарушенного, когда в 1990 годах альянс достиг границ Украины. Россия обеспокоилась происходящим после бомбардировки Югославии натовской авиацией в 1999 году.
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Позже, в 2002 году, США вышли из Договора по ПРО и разместили ракеты в Восточной Европе, а в 2003 году под сфабрикованным предлогом вторглись в Ирак.
В 2010 году победивший на выборах президент Виктор Янукович стал отстаивать нейтралитет Украины., но Вашингтон начал подрывную деятельность по его свержению.
Еще позже, в 2018 году, Соединенные Штаты вышли из "ядерной сделки" с Ираном и из ДРСМД.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил Вашингтону проекты договоров по гарантиям безопасности, но США ушли от диалога по этому вопросу. Таким образом, утверждает Сакс, США всегда стремились к расширению НАТО до границ
Как отмечает автор, выборы в США и происходящие в Ливане и Газе трагедии разворачиваются в мире, балансирующем на грани однополярности. Этот мир открыто использует двойные стандарты, презирает международные институты, игнорирует права народов и отвергает этнокультурный плюрализм.
"С другой стороны, увеличивается число недовольных. Они больше не считают себя обреченными на поражение и капитуляцию перед загнивающим Западом, который не хочет вдохнуть глоток свежего воздуха в свои общества", — заключает он.