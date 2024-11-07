https://1prime.ru/20241107/ssha-852678645.html

Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США

Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США

Президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США, Москва с Вашингтоном отношений не портила, и сейчас мяч на их стороне. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T22:31+0300

2024-11-07T22:31+0300

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владимир путин

валдайский форум

сша

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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США, Москва с Вашингтоном отношений не портила, и сейчас мяч на их стороне.

https://1prime.ru/20241107/tramp-852676754.html

сша

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владимир путин, валдайский форум, сша