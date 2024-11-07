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Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США
Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США
Президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США, Москва с Вашингтоном отношений не портила, и сейчас мяч на их стороне. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:31+0300
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владимир путин
валдайский форум
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США, Москва с Вашингтоном отношений не портила, и сейчас мяч на их стороне.
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владимир путин, валдайский форум, сша
Владимир Путин, Валдайский форум, США
22:31 07.11.2024
 
Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США

Путин: Россия не портила отношений с США и готова к их восстановлению

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США, Москва с Вашингтоном отношений не портила, и сейчас мяч на их стороне.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Путин поздравил Трампа с победой на выборах
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