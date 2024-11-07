https://1prime.ru/20241107/ssha-852678645.html
Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США
Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США
Президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США, Москва с Вашингтоном отношений не портила, и сейчас мяч на их стороне. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:31+0300
2024-11-07T22:31+0300
2024-11-07T22:31+0300
владимир путин
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США, Москва с Вашингтоном отношений не портила, и сейчас мяч на их стороне.
https://1prime.ru/20241107/tramp-852676754.html
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владимир путин, валдайский форум, сша
Владимир Путин, Валдайский форум, США
Путин заявил, что Россия открыта для восстановления отношений с США
Путин: Россия не портила отношений с США и готова к их восстановлению