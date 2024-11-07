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Путин назвал присущие США проблемы в экономике

Путин назвал присущие США проблемы в экономике - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин назвал присущие США проблемы в экономике

У США достаточно проблем, там тройной дефицит - долг 34 миллиарда долларов, дефицит внешней торговли и дефицитный бюджет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T23:48+0300

2024-11-07T23:48+0300

2024-11-07T23:48+0300

россия

владимир путин

сша

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. У США достаточно проблем, там тройной дефицит - долг 34 миллиарда долларов, дефицит внешней торговли и дефицитный бюджет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Там проблем достаточно - тройной дефицит. Значит, 34 уже миллиарда долг, дефицит внешней торговли, дефицит, связанный с бюджетом - сколько у них, 6% что ли. У нас при всех ограничениях, которые они нам пытаются вводить, дефицит около 2%, меньше 2%, а там 6%. Сами себе подрывают институты развития", - сказал Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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россия, владимир путин, сша