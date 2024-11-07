https://1prime.ru/20241107/stabilnost-852677726.html

Путин заявил, что Россия готова к диалогу по стратегической стабильности

Путин заявил, что Россия готова к диалогу по стратегической стабильности - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что Россия готова к диалогу по стратегической стабильности

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по стратегической стабильности. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T22:16+0300

2024-11-07T22:16+0300

2024-11-07T22:19+0300

владимир путин

валдайский форум

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по стратегической стабильности. "Мы готовы вести этот диалог, но в современных условиях здесь существует много моментов", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о стратегической стабильности. По его словам, Россия никогда не отказывалась от продолжения диалога в области стратегической стабильности."Мы же никогда не отказывались от продолжения диалога в области стратегической стабильности. Но не открою секрета, все хорошо знают, и не только в этом зале, но и во всем мире, что Соединенные Штаты и их сателлиты... ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение", - ответил Путин на вопрос о том, как РФ видит возможность поддержания стабильности ядерных потенциалов, когда срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) истечет.СНВ-3 или ДСНВ - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Российская сторона, прежде чем вернуться к диалогу по договору, желает понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20241107/putin-852676167.html

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владимир путин, валдайский форум