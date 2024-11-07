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Путин заявил, что Россия готова к диалогу по стратегической стабильности - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил, что Россия готова к диалогу по стратегической стабильности
Путин заявил, что Россия готова к диалогу по стратегической стабильности - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что Россия готова к диалогу по стратегической стабильности
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по стратегической стабильности. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T22:16+0300
2024-11-07T22:19+0300
владимир путин
валдайский форум
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по стратегической стабильности. "Мы готовы вести этот диалог, но в современных условиях здесь существует много моментов", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о стратегической стабильности. По его словам, Россия никогда не отказывалась от продолжения диалога в области стратегической стабильности."Мы же никогда не отказывались от продолжения диалога в области стратегической стабильности. Но не открою секрета, все хорошо знают, и не только в этом зале, но и во всем мире, что Соединенные Штаты и их сателлиты... ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение", - ответил Путин на вопрос о том, как РФ видит возможность поддержания стабильности ядерных потенциалов, когда срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) истечет.СНВ-3 или ДСНВ - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Российская сторона, прежде чем вернуться к диалогу по договору, желает понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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владимир путин, валдайский форум
Владимир Путин, Валдайский форум
22:16 07.11.2024 (обновлено: 22:19 07.11.2024)
 
Путин заявил, что Россия готова к диалогу по стратегической стабильности

Путин: Россия готова вести диалог по стратегической стабильности

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по стратегической стабильности.
"Мы готовы вести этот диалог, но в современных условиях здесь существует много моментов", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о стратегической стабильности.
По его словам, Россия никогда не отказывалась от продолжения диалога в области стратегической стабильности.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Путин указал на угрозы человечеству от ядерного оружия
21:11
"Мы же никогда не отказывались от продолжения диалога в области стратегической стабильности. Но не открою секрета, все хорошо знают, и не только в этом зале, но и во всем мире, что Соединенные Штаты и их сателлиты... ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение", - ответил Путин на вопрос о том, как РФ видит возможность поддержания стабильности ядерных потенциалов, когда срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) истечет.
СНВ-3 или ДСНВ - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Российская сторона, прежде чем вернуться к диалогу по договору, желает понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
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