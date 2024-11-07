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Мосбиржа открыла торги на фондовом рынке
Мосбиржа открыла торги на фондовом рынке - 07.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа открыла торги на фондовом рынке
Российский рынок акций снижается на 0,39% в начале открывшихся с задержкой из-за технического сбоя торгов, следует из данных Московской биржи. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:15+0300
2024-11-07T12:15+0300
2024-11-07T12:18+0300
экономика
россия
биржевые торги
мосбиржа
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на 0,39% в начале открывшихся с задержкой из-за технического сбоя торгов, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 12.13 мск снижается на 0,39% - до 2652,40 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,18%, до 900,48 пункта.Старт торгов был отложен примерно на 2 часа из-за технического сбоя.
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россия, биржевые торги, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа
Мосбиржа открыла торги на фондовом рынке
Торги на российском рынке акций открылись с задержкой примерно на два часа
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на 0,39% в начале открывшихся с задержкой из-за технического сбоя торгов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.13 мск снижается на 0,39% - до 2652,40 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,18%, до 900,48 пункта.
Старт торгов был отложен примерно на 2 часа из-за технического сбоя.