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Доллар и Трамп ударили по золоту и евро - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Доллар и Трамп ударили по золоту и евро
Доллар и Трамп ударили по золоту и евро - 07.11.2024, ПРАЙМ
Доллар и Трамп ударили по золоту и евро
В среду, 6 ноября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,51%, до 98,26 рубля, тогда как евро/рубль... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T08:36+0300
2024-11-07T08:36+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. В среду, 6 ноября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,51%, до 98,26 рубля, тогда как евро/рубль снизилась на 1,21%, до 105,51 рубля, юань/рубль - на 0,73%, до 13,60 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 6 ноября: доллар – 98,2236 рубля, евро – 105,7086 рубля.Российский рубль продемонстрировал сильное укрепление против евро и китайского юаня, которые отреагировали на результаты президентских выборов в США. В первой половине дня индекс доллара достиг четырехмесячного максимума 105,44 п. Инвесторы ожидают, что политика Трампа, включающая снижение налогов, увеличение госрасходов и введение импортных пошлин, приведет к росту инфляции. Это может вынудить ФРС сохранять жесткую монетарную политику дольше, чем ожидалось ранее.7 ноября ФРС огласит решение по ставке. Ожидается ее снижение до диапазона 4,50-4,75% годовых с вероятностью 98%. Рынок уже учел снижение ставки, поэтому после оглашения решения фокус внимания трейдеров сразу сместится на пресс-конференцию Пауэлла. До выступления Дж. Пауэлла ожидаю коррекции DXY до 104,80 п.Укрепление доллара ударило по золоту и ценам на нефть, но не помешало рублю удержаться около уровня 98 руб. и укрепиться к евро и юаню. Что касается ключевых факторов влияния на рубль, ситуация остается комплексной. С одной стороны, давление на российскую валюту оказывают смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки и растущий импорт. Также нельзя не отметить традиционное сезонное повышение спроса на иностранную валюту со стороны населения в конце года. Однако жесткая монетарная политика ЦБ РФ продолжает оказывать существенную поддержку рублю, повышая привлекательность рублевых активов.Баррель Brent подешевел на 0,41%, до 75,14 доллара. Основное давление на нефтяные цены оказывает укрепление доллара США, который отреагировал ростом на победу Трампа в президентских выборах. Дополнительное давление на котировки оказывает статистика по запасам нефти в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), за неделю, завершившуюся 1 ноября, запасы нефти выросли на 2,149 миллиона баррелей против прогноза в 1,8 миллиона баррелей, тогда как предыдущий показатель демонстрировал снижение запасов на 0,515 миллиона баррелей. В целом техническая картина по-прежнему указывает на рост цен. Пробой 76,60 доллара откроет покупателям дорогу к 80 долларам.Индекс Мосбиржи вырос на 1,77%, до 2662,87 п., индекс РТС - на 1,60%, до 854,03 п. Главный фактор роста - итоги выборов президента США. Многие участники рынка считают, что победа Трампа выгодна для России, так как есть надежда на возможное ослабление санкций и улучшение отношений с Западом. Однако рост не был стабильным - после резкого подъема на открытии рынка произошла частичная фиксация прибыли. Это объясняется тем, что многие инвесторы, которые ранее не успели продать акции, воспользовались возможностью выйти из позиций. Баланс на рынке стал смещаться в сторону покупателей, но еще недостаточно технических факторов, чтобы поставить точку в нисходящем движении.Следим за уровнем 2633 п. Если индекс удержится выше до конца недели, то тогда можно будет рассмотреть восстановление до 2820 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мнения аналитиков, российский рынок акций, дональд трамп, курсы валют, доллар
Мнения аналитиков, российский рынок акций, Дональд Трамп, курсы валют, доллар
08:36 07.11.2024
 

Доллар и Трамп ударили по золоту и евро

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. В среду, 6 ноября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,51%, до 98,26 рубля, тогда как евро/рубль снизилась на 1,21%, до 105,51 рубля, юань/рубль - на 0,73%, до 13,60 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 6 ноября: доллар – 98,2236 рубля, евро – 105,7086 рубля.

Российский рубль продемонстрировал сильное укрепление против евро и китайского юаня, которые отреагировали на результаты президентских выборов в США. В первой половине дня индекс доллара достиг четырехмесячного максимума 105,44 п. Инвесторы ожидают, что политика Трампа, включающая снижение налогов, увеличение госрасходов и введение импортных пошлин, приведет к росту инфляции. Это может вынудить ФРС сохранять жесткую монетарную политику дольше, чем ожидалось ранее.

7 ноября ФРС огласит решение по ставке. Ожидается ее снижение до диапазона 4,50-4,75% годовых с вероятностью 98%. Рынок уже учел снижение ставки, поэтому после оглашения решения фокус внимания трейдеров сразу сместится на пресс-конференцию Пауэлла. До выступления Дж. Пауэлла ожидаю коррекции DXY до 104,80 п.

Укрепление доллара ударило по золоту и ценам на нефть, но не помешало рублю удержаться около уровня 98 руб. и укрепиться к евро и юаню. Что касается ключевых факторов влияния на рубль, ситуация остается комплексной. С одной стороны, давление на российскую валюту оказывают смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки и растущий импорт. Также нельзя не отметить традиционное сезонное повышение спроса на иностранную валюту со стороны населения в конце года. Однако жесткая монетарная политика ЦБ РФ продолжает оказывать существенную поддержку рублю, повышая привлекательность рублевых активов.

Баррель Brent подешевел на 0,41%, до 75,14 доллара. Основное давление на нефтяные цены оказывает укрепление доллара США, который отреагировал ростом на победу Трампа в президентских выборах. Дополнительное давление на котировки оказывает статистика по запасам нефти в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), за неделю, завершившуюся 1 ноября, запасы нефти выросли на 2,149 миллиона баррелей против прогноза в 1,8 миллиона баррелей, тогда как предыдущий показатель демонстрировал снижение запасов на 0,515 миллиона баррелей. В целом техническая картина по-прежнему указывает на рост цен. Пробой 76,60 доллара откроет покупателям дорогу к 80 долларам.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,77%, до 2662,87 п., индекс РТС - на 1,60%, до 854,03 п. Главный фактор роста - итоги выборов президента США. Многие участники рынка считают, что победа Трампа выгодна для России, так как есть надежда на возможное ослабление санкций и улучшение отношений с Западом. Однако рост не был стабильным - после резкого подъема на открытии рынка произошла частичная фиксация прибыли. Это объясняется тем, что многие инвесторы, которые ранее не успели продать акции, воспользовались возможностью выйти из позиций. Баланс на рынке стал смещаться в сторону покупателей, но еще недостаточно технических факторов, чтобы поставить точку в нисходящем движении.
Следим за уровнем 2633 п. Если индекс удержится выше до конца недели, то тогда можно будет рассмотреть восстановление до 2820 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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