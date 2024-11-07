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"Все кончено". Во Франции раскрыли, что задумали Трамп и БРИКС - 07.11.2024, ПРАЙМ
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"Все кончено". Во Франции раскрыли, что задумали Трамп и БРИКС
"Все кончено". Во Франции раскрыли, что задумали Трамп и БРИКС - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Все кончено". Во Франции раскрыли, что задумали Трамп и БРИКС
Объединение БРИКС и новоизбранный президент США Дональд Трамп уничтожат "ястребов" в НАТО. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:07+0300
2024-11-07T09:07+0300
политика
сша
брикс
дональд трамп
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Объединение БРИКС и новоизбранный президент США Дональд Трамп уничтожат "ястребов" в НАТО. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Этим вечером они кричат от ярости &lt;…&gt;, но это не имеет значения. На самом деле для них уже все кончено! Движение БРИКС и Трамп захватывают их в тиски и в конце концов превратят их... в ничто!", — отметил французский политик.Филиппо подчеркнул, что будущее принадлежит свободным народам и патриотам.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.После объявления результатов политик выступил перед своими сторонниками во Флориде.
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сша, брикс, дональд трамп
Политика, США, БРИКС, Дональд Трамп
09:07 07.11.2024
 
"Все кончено". Во Франции раскрыли, что задумали Трамп и БРИКС

Филиппо: Трамп и БРИКС уничтожат ястребов в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Объединение БРИКС и новоизбранный президент США Дональд Трамп уничтожат "ястребов" в НАТО. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Этим вечером они кричат от ярости <…>, но это не имеет значения. На самом деле для них уже все кончено! Движение БРИКС и Трамп захватывают их в тиски и в конце концов превратят их... в ничто!", — отметил французский политик.
Филиппо подчеркнул, что будущее принадлежит свободным народам и патриотам.
Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
После объявления результатов политик выступил перед своими сторонниками во Флориде.
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ПолитикаСШАБРИКСДональд Трамп
 
 
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