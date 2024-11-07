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Раскрыто, что сторонники Трампа потребуют от Украины в обмен на помощь - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, что сторонники Трампа потребуют от Украины в обмен на помощь
Раскрыто, что сторонники Трампа потребуют от Украины в обмен на помощь - 07.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что сторонники Трампа потребуют от Украины в обмен на помощь
Сторонники победителя президентских выборов в США Дональда Трампа продумывают заморозку украинского конфликта и предоставление Киеву помощи в обмен на обещание... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:23+0300
2024-11-07T09:23+0300
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Сторонники победителя президентских выборов в США Дональда Трампа продумывают заморозку украинского конфликта и предоставление Киеву помощи в обмен на обещание Зеленского временно не вступать в Североатлантический альянс. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.Газета отмечает, что план окружения Трампа подразумевает заморозку конфликта и создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта. Что касается вступления Украины в НАТО, то план предполагает обещание украинских властей не вступать в альянс как минимум 20 лет.Однако, все еще непонятно, кто должен взять на себя ответственность за поддержание порядка в демилитаризованной зоне. Один из источников полагает, что американские войска не будут вовлекаться в поддержание мира в регионе. В то же время, сообщается, что, вопреки множеству вариантов, Трамп пока не одобрил ни один из них.
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, нато
США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
09:23 07.11.2024
 
Раскрыто, что сторонники Трампа потребуют от Украины в обмен на помощь

WSJ: сторонники Трампа думают о помощи Киеву в обмен на его отказ идти в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Сторонники победителя президентских выборов в США Дональда Трампа продумывают заморозку украинского конфликта и предоставление Киеву помощи в обмен на обещание Зеленского временно не вступать в Североатлантический альянс. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что план окружения Трампа подразумевает заморозку конфликта и создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта. Что касается вступления Украины в НАТО, то план предполагает обещание украинских властей не вступать в альянс как минимум 20 лет.
Однако, все еще непонятно, кто должен взять на себя ответственность за поддержание порядка в демилитаризованной зоне. Один из источников полагает, что американские войска не будут вовлекаться в поддержание мира в регионе.
В то же время, сообщается, что, вопреки множеству вариантов, Трамп пока не одобрил ни один из них.
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СШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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