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СМИ: победа Трампа вызовет рост спроса на продукцию военных концернов ФРГ - 07.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241107/tramp-852672752.html
СМИ: победа Трампа вызовет рост спроса на продукцию военных концернов ФРГ
СМИ: победа Трампа вызовет рост спроса на продукцию военных концернов ФРГ - 07.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: победа Трампа вызовет рост спроса на продукцию военных концернов ФРГ
Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет к росту оборонных расходов в Европе и спроса на продукцию немецких оборонных... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T19:14+0300
2024-11-07T19:14+0300
экономика
впк
германия
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет к росту оборонных расходов в Европе и спроса на продукцию немецких оборонных концернов, передает агентство Блумберг со ссылкой на глав концернов Rheinmetall и Hensoldt. "Оборонная промышленность Германии обращает свое внимание на возвращение Дональда Трампа в Белый дом, которое повысит военные расходы Европы и приведет к росту и без того большого спроса", - говорится в сообщении агентства. Как сообщил агентству директор оборонного концерна Hensoldt Оливер Дёрре, победа Трампа представляет собой призыв для Европы "взять на себя ответственность" за собственные расходы на оборону. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в свою очередь заявил, что на фоне победы республиканца на выборах в США европейская оборонная индустрия "будет испытывать давление", и это давление поможет концернам ФРГ "получить бюджет", передает агентство. По данным агентства, объемы продаж Rheinmetall за июль, август и сентябрь 2024 года выросли более чем на треть, продажи Hensoldt - на 21%. Дёрре также заявил, что он уверен в дальнейшем росте продаж концерна в 2025 году, в том числе за счет роста заказов на технологии ПВО в рамках инициативы "Европейский небесный щит" . Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после вступления в должность может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП, а от Европы - самим решать проблему по финансированию Украины. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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впк, германия, сша, дональд трамп
Экономика, ВПК, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп
19:14 07.11.2024
 
СМИ: победа Трампа вызовет рост спроса на продукцию военных концернов ФРГ

Bloomerg: победа Трампа вызовет рост спроса на продукцию немецких оборонных концернов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет к росту оборонных расходов в Европе и спроса на продукцию немецких оборонных концернов, передает агентство Блумберг со ссылкой на глав концернов Rheinmetall и Hensoldt.
"Оборонная промышленность Германии обращает свое внимание на возвращение Дональда Трампа в Белый дом, которое повысит военные расходы Европы и приведет к росту и без того большого спроса", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщил агентству директор оборонного концерна Hensoldt Оливер Дёрре, победа Трампа представляет собой призыв для Европы "взять на себя ответственность" за собственные расходы на оборону. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в свою очередь заявил, что на фоне победы республиканца на выборах в США европейская оборонная индустрия "будет испытывать давление", и это давление поможет концернам ФРГ "получить бюджет", передает агентство.
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По данным агентства, объемы продаж Rheinmetall за июль, август и сентябрь 2024 года выросли более чем на треть, продажи Hensoldt - на 21%. Дёрре также заявил, что он уверен в дальнейшем росте продаж концерна в 2025 году, в том числе за счет роста заказов на технологии ПВО в рамках инициативы "Европейский небесный щит" .
Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после вступления в должность может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП, а от Европы - самим решать проблему по финансированию Украины.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
ЭкономикаВПКГЕРМАНИЯСШАДональд Трамп
 
 
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