https://1prime.ru/20241107/tramp-852676754.html

Путин поздравил Трампа с победой на выборах

Путин поздравил Трампа с победой на выборах - 07.11.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил Трампа с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T21:57+0300

2024-11-07T21:57+0300

2024-11-07T22:00+0300

выборы в сша

владимир путин

дональд трамп

сша

выборы в сша

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. "Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа - ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Комментируя результаты выборов, заявил, что не знает о дальнейших действиях Трампа."Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него это всё-таки последний срок, что он будет делать, это его вопросы", - сказал ПутинГлава государства сказал, что Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ."Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет, действительно, и на практике", - сказал он.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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владимир путин, дональд трамп, сша, выборы в сша