Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поздравил Трампа с победой на выборах - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
США - ПРАЙМ, 1920Выборы в США
https://1prime.ru/20241107/tramp-852676754.html
Путин поздравил Трампа с победой на выборах
Путин поздравил Трампа с победой на выборах - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил Трампа с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T21:57+0300
2024-11-07T22:00+0300
выборы в сша
владимир путин
дональд трамп
сша
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392617_0:63:3126:1821_1920x0_80_0_0_676d6abdaa0f30a926470925e371396f.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. "Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа - ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Комментируя результаты выборов, заявил, что не знает о дальнейших действиях Трампа."Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него это всё-таки последний срок, что он будет делать, это его вопросы", - сказал ПутинГлава государства сказал, что Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ."Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет, действительно, и на практике", - сказал он.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241106/peskov-852641070.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392617_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e78e549c25805cd456dba85a6f2e60ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, дональд трамп, сша, выборы в сша
Выборы в США, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, выборы в США
21:57 07.11.2024 (обновлено: 22:00 07.11.2024)
 
Путин поздравил Трампа с победой на выборах

Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США.
"Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа - ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Комментируя результаты выборов, заявил, что не знает о дальнейших действиях Трампа.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Песков назвал невозможным дальнейшее ухудшение отношений России и США
Вчера, 12:56
"Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него это всё-таки последний срок, что он будет делать, это его вопросы", - сказал Путин
Глава государства сказал, что Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ.
"Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет, действительно, и на практике", - сказал он.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
Выборы в СШАВладимир ПутинДональд ТрампСШАвыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала