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Трамп высказался о перспективах контактов с Путиным - 07.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241107/tramp-852680253.html
Трамп высказался о перспективах контактов с Путиным
Трамп высказался о перспективах контактов с Путиным - 07.11.2024, ПРАЙМ
Трамп высказался о перспективах контактов с Путиным
Избранный президентом США на второй срок Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с российским президентом Владимиром Путиным состоятся. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:00+0300
2024-11-07T23:23+0300
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Избранный президентом США на второй срок Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с российским президентом Владимиром Путиным состоятся."Я думаю, мы поговорим", - сказал политик в интервью NBC. При этом он добавил, что пока такая беседа не имела места.Трамп сообщил, что с момента объявления его победителем он поговорил "примерно с 70 мировыми лидерами", в том числе с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху и с Владимиром ЗеленскимОценивая беседы с уходящим президентом Джо Байденом и кандидатом от демократов действующим вице-президентом Камалой Харрис, республиканец рассказал, что они прошли в "крайне уважительной манере".Как отметил политик, Харрис в разговоре с ним заверила, что желает гарантировать мирную передачу власти, с чем сам победитель, "конечно же, согласился".
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сша, владимир путин, россия, дональд трамп
Выборы в США, США, Владимир Путин, РОССИЯ, Дональд Трамп
23:00 07.11.2024 (обновлено: 23:23 07.11.2024)
 
Трамп высказался о перспективах контактов с Путиным

Трамп допустил, что поговорит с Путиным

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Избранный президентом США на второй срок Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с российским президентом Владимиром Путиным состоятся.
"Я думаю, мы поговорим", - сказал политик в интервью NBC. При этом он добавил, что пока такая беседа не имела места.
Трамп сообщил, что с момента объявления его победителем он поговорил "примерно с 70 мировыми лидерами", в том числе с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху и с Владимиром Зеленским
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
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Оценивая беседы с уходящим президентом Джо Байденом и кандидатом от демократов действующим вице-президентом Камалой Харрис, республиканец рассказал, что они прошли в "крайне уважительной манере".
Как отметил политик, Харрис в разговоре с ним заверила, что желает гарантировать мирную передачу власти, с чем сам победитель, "конечно же, согласился".
 
Выборы в СШАСШАВладимир ПутинРОССИЯДональд Трамп
 
 
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