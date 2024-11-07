https://1prime.ru/20241107/tramp-852680253.html

Трамп высказался о перспективах контактов с Путиным

Трамп высказался о перспективах контактов с Путиным - 07.11.2024, ПРАЙМ

Трамп высказался о перспективах контактов с Путиным

Избранный президентом США на второй срок Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с российским президентом Владимиром Путиным состоятся. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T23:00+0300

2024-11-07T23:00+0300

2024-11-07T23:23+0300

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Избранный президентом США на второй срок Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его контакты с российским президентом Владимиром Путиным состоятся."Я думаю, мы поговорим", - сказал политик в интервью NBC. При этом он добавил, что пока такая беседа не имела места.Трамп сообщил, что с момента объявления его победителем он поговорил "примерно с 70 мировыми лидерами", в том числе с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху и с Владимиром ЗеленскимОценивая беседы с уходящим президентом Джо Байденом и кандидатом от демократов действующим вице-президентом Камалой Харрис, республиканец рассказал, что они прошли в "крайне уважительной манере".Как отметил политик, Харрис в разговоре с ним заверила, что желает гарантировать мирную передачу власти, с чем сам победитель, "конечно же, согласился".

https://1prime.ru/20241107/tramp-852676754.html

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сша, владимир путин, россия, дональд трамп