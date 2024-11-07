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В АБР рассказали о возможности выхода клиентов банков из черного списка ЦБ - 07.11.2024, ПРАЙМ
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В АБР рассказали о возможности выхода клиентов банков из черного списка ЦБ
В АБР рассказали о возможности выхода клиентов банков из черного списка ЦБ - 07.11.2024, ПРАЙМ
В АБР рассказали о возможности выхода клиентов банков из черного списка ЦБ
Российские банки и ЦБ РФ разрабатывают законодательный механизм, который позволит клиентам банков, у которых были украдены персональные данные, которые попали в | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T14:55+0300
2024-11-07T14:55+0300
банк россии
россия
абр
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российские банки и ЦБ РФ разрабатывают законодательный механизм, который позволит клиентам банков, у которых были украдены персональные данные, которые попали в базу Банка России с реквизитами мошеннических счетов, доказать свою легитимность в банках, сообщила РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Яна Епифанова. "Да, такая проблема существует, хотя она и не носит массовый характер... Учитывая такую проблему, идет проработка возможности вариантов создания банками и регулятором законодательного механизма, который позволит добросовестным клиентам, у которых украли персональные данные, доказать свою легитимность в банках, где они обслуживаются", - сказала Епифанова. При этом она рассказала, что добросовестные физические лица – клиенты банков могут попадать в так называемый "чёрный список" - базу данных Банка России. В базе, как пояснила Епифанова, содержатся сведения о проведенных операциях без согласия клиента или попытках проведения таких операций, так как мошенники могут использовать их паспортные данные для открытия электронных кошельков, на которые потом переводят украденные деньги. Тем не менее у таких клиентов возникают сложности – их данные находятся в фидах МВД и Банка России (в фидах содержатся такие атрибуты отправителя несанкционированного перевода, как, например, номер счета, карты, электронного кошелька), и они не могут ни в одном банке совершать операции. Ранее ассоциация обратилась в Банк России с предложением разрешить осуществлять денежные переводы по реквизитам из этой базы при соблюдении одного или нескольких предложенных критериев. В ответ, как рассказала Епифанова, Банк России сообщил, что ведет работу по очистке базы с целью избежания попадания туда торгово-сервисных предприятий (ТСП), вовлеченность которых в мошеннические действия исключена. Для этого регулятор собирает информацию у операторов платежных систем о находящихся на обслуживании ТСП со значительными финансовыми и транзакционными объёмами, которые не вовлечены в мошеннические операции. Епифанова отметила, что по словам регулятора, мониторинг и контроль списков ведется на постоянной основе. "Вопрос изменения алгоритма формирования базы данных о случаях осуществления перевода денежных средств без согласия клиента находится в стадии обсуждения в Банке России", - подчеркнула она.
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россия, абр
Банк России, РОССИЯ, АБР
14:55 07.11.2024
 
В АБР рассказали о возможности выхода клиентов банков из черного списка ЦБ

АБР: механизм выхода из черного списка Банка России обсуждается

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российские банки и ЦБ РФ разрабатывают законодательный механизм, который позволит клиентам банков, у которых были украдены персональные данные, которые попали в базу Банка России с реквизитами мошеннических счетов, доказать свою легитимность в банках, сообщила РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Яна Епифанова.
"Да, такая проблема существует, хотя она и не носит массовый характер... Учитывая такую проблему, идет проработка возможности вариантов создания банками и регулятором законодательного механизма, который позволит добросовестным клиентам, у которых украли персональные данные, доказать свою легитимность в банках, где они обслуживаются", - сказала Епифанова.
При этом она рассказала, что добросовестные физические лица – клиенты банков могут попадать в так называемый "чёрный список" - базу данных Банка России. В базе, как пояснила Епифанова, содержатся сведения о проведенных операциях без согласия клиента или попытках проведения таких операций, так как мошенники могут использовать их паспортные данные для открытия электронных кошельков, на которые потом переводят украденные деньги. Тем не менее у таких клиентов возникают сложности – их данные находятся в фидах МВД и Банка России (в фидах содержатся такие атрибуты отправителя несанкционированного перевода, как, например, номер счета, карты, электронного кошелька), и они не могут ни в одном банке совершать операции.
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30 июля, 19:25
Ранее ассоциация обратилась в Банк России с предложением разрешить осуществлять денежные переводы по реквизитам из этой базы при соблюдении одного или нескольких предложенных критериев.
В ответ, как рассказала Епифанова, Банк России сообщил, что ведет работу по очистке базы с целью избежания попадания туда торгово-сервисных предприятий (ТСП), вовлеченность которых в мошеннические действия исключена. Для этого регулятор собирает информацию у операторов платежных систем о находящихся на обслуживании ТСП со значительными финансовыми и транзакционными объёмами, которые не вовлечены в мошеннические операции. Епифанова отметила, что по словам регулятора, мониторинг и контроль списков ведется на постоянной основе.
"Вопрос изменения алгоритма формирования базы данных о случаях осуществления перевода денежных средств без согласия клиента находится в стадии обсуждения в Банке России", - подчеркнула она.
 
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