https://1prime.ru/20241107/ukraina-852655249.html

В ГД предрекли Украине "неприятные новости" после прихода Трампа к власти

В ГД предрекли Украине "неприятные новости" после прихода Трампа к власти - 07.11.2024, ПРАЙМ

В ГД предрекли Украине "неприятные новости" после прихода Трампа к власти

После возвращения лидера президентской гонки в США Дональда Трампа в Белый дом Украину ждут "неприятные новости". Такое мнение высказал депутат Государственной... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T08:50+0300

2024-11-07T08:50+0300

2024-11-07T08:51+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. После возвращения лидера президентской гонки в США Дональда Трампа в Белый дом Украину ждут "неприятные новости". Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Парламентарий добавил, что новый президент уже не будет оказывать Украине ту поддержку, которую она привыкла получать от Байдена. По его словам, новый американский лидер не станет поддерживать "вечно просящего Владимира Зеленского и его ненасытную клику".Белик добавил, что Трампу под силу помочь Западу сохранить лицо, отведя Украине роль "Золушки", которая "вроде член семьи, но на бал ее не берут". "Таким образом официальный Киев получает статус "почти члена альянса" и вечно ждет за дверью, пока впустят, ну а мы получаем демилитаризованного соседа и буферную зону... Хотя, конечно, визиты дружбы западных политиков в Киев будут регулярными", - прогнозирует депутат. Первый этап выборов президента США состоялся 5 ноября. В президентской гонке приняли участие республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.

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россия, сша, украина, дональд трамп