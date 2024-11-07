https://1prime.ru/20241107/ukraina-852656375.html

"Разбирайтесь сами". В НАТО опасаются решения Трампа по Украине

"Разбирайтесь сами". В НАТО опасаются решения Трампа по Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ

"Разбирайтесь сами". В НАТО опасаются решения Трампа по Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, а от от Европы - самостоятельно решить... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T09:43+0300

2024-11-07T09:43+0300

2024-11-07T09:43+0300

политика

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нато

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, а от от Европы - самостоятельно решить проблему финансирования Украины. Об этом заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис."Ожидайте, что одним из первых запросов от Вашингтона после инаугурации будет увеличение европейских (и канадских) расходов на оборону как минимум до 2,5% от ВВП, а возможно, и до 3% ... Также последует требование, чтобы европейцы фактически взяли на себя финансирование Украины", - отметил он в материале для издания Bloomberg.Ставридис предположил, что возможный подход Трампа к Украине будет заключаться в том, чтобы передать ответственность европейцам и сказать им: "Это ваша проблема, разбирайтесь с ней сами".Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.После объявления результатов политик выступил перед своими сторонниками во Флориде.

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сша, украина, нато, дональд трамп