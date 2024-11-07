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"Разбирайтесь сами". В НАТО опасаются решения Трампа по Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ
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"Разбирайтесь сами". В НАТО опасаются решения Трампа по Украине
"Разбирайтесь сами". В НАТО опасаются решения Трампа по Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Разбирайтесь сами". В НАТО опасаются решения Трампа по Украине
Новоизбранный президент США Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, а от от Европы - самостоятельно решить... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:43+0300
2024-11-07T09:43+0300
политика
сша
украина
нато
дональд трамп
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, а от от Европы - самостоятельно решить проблему финансирования Украины. Об этом заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис."Ожидайте, что одним из первых запросов от Вашингтона после инаугурации будет увеличение европейских (и канадских) расходов на оборону как минимум до 2,5% от ВВП, а возможно, и до 3% ... Также последует требование, чтобы европейцы фактически взяли на себя финансирование Украины", - отметил он в материале для издания Bloomberg.Ставридис предположил, что возможный подход Трампа к Украине будет заключаться в том, чтобы передать ответственность европейцам и сказать им: "Это ваша проблема, разбирайтесь с ней сами".Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.После объявления результатов политик выступил перед своими сторонниками во Флориде.
https://1prime.ru/20241107/tramp-852655881.html
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сша, украина, нато, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, НАТО, Дональд Трамп
09:43 07.11.2024
 
"Разбирайтесь сами". В НАТО опасаются решения Трампа по Украине

Ставридис: Трамп может объявить Украину финансовой проблемой Европы

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранный президент США Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, а от от Европы - самостоятельно решить проблему финансирования Украины. Об этом заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
"Ожидайте, что одним из первых запросов от Вашингтона после инаугурации будет увеличение европейских (и канадских) расходов на оборону как минимум до 2,5% от ВВП, а возможно, и до 3% ... Также последует требование, чтобы европейцы фактически взяли на себя финансирование Украины", - отметил он в материале для издания Bloomberg.
Ставридис предположил, что возможный подход Трампа к Украине будет заключаться в том, чтобы передать ответственность европейцам и сказать им: "Это ваша проблема, разбирайтесь с ней сами".
Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
После объявления результатов политик выступил перед своими сторонниками во Флориде.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Раскрыто, что сторонники Трампа потребуют от Украины в обмен на помощь
09:23
 
ПолитикаСШАУКРАИНАНАТОДональд Трамп
 
 
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