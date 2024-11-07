https://1prime.ru/20241107/ukraina-852656738.html

В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО

В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО - 07.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО

Необходимо закрепить за Украиной статус буферной зоны, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T09:57+0300

2024-11-07T09:57+0300

2024-11-07T09:57+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Необходимо закрепить за Украиной статус буферной зоны, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Рано или поздно, украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО", - сказал парламентарий в беседе с РИА Новости. В то же время, по его словам, создание буферной зоны дало бы возможность обеспечения дополнительной защиты российский границ от потенциальной агрессии со стороны Североатлантического альянса. Шеремет сравнил это с "метром жизни" на автомобилях, который заключается в том, что более длинный капот машины повышает вероятность положительного исхода для пассажира в случае ДТП.

https://1prime.ru/20241107/ukraina-852656375.html

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