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В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО - 07.11.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО
В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО - 07.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО
Необходимо закрепить за Украиной статус буферной зоны, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:57+0300
2024-11-07T09:57+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Необходимо закрепить за Украиной статус буферной зоны, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Рано или поздно, украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО", - сказал парламентарий в беседе с РИА Новости. В то же время, по его словам, создание буферной зоны дало бы возможность обеспечения дополнительной защиты российский границ от потенциальной агрессии со стороны Североатлантического альянса. Шеремет сравнил это с "метром жизни" на автомобилях, который заключается в том, что более длинный капот машины повышает вероятность положительного исхода для пассажира в случае ДТП.
https://1prime.ru/20241107/ukraina-852656375.html
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россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
09:57 07.11.2024
 
В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО

Депутат Шеремет предложил закрепить за Украиной статус буферной зоны

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Необходимо закрепить за Украиной статус буферной зоны, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Рано или поздно, украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО", - сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
В то же время, по его словам, создание буферной зоны дало бы возможность обеспечения дополнительной защиты российский границ от потенциальной агрессии со стороны Североатлантического альянса.
Шеремет сравнил это с "метром жизни" на автомобилях, который заключается в том, что более длинный капот машины повышает вероятность положительного исхода для пассажира в случае ДТП.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
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