https://1prime.ru/20241107/ukraina-852656738.html
В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО
В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО - 07.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО
Необходимо закрепить за Украиной статус буферной зоны, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:57+0300
2024-11-07T09:57+0300
2024-11-07T09:57+0300
россия
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Необходимо закрепить за Украиной статус буферной зоны, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Рано или поздно, украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО", - сказал парламентарий в беседе с РИА Новости. В то же время, по его словам, создание буферной зоны дало бы возможность обеспечения дополнительной защиты российский границ от потенциальной агрессии со стороны Североатлантического альянса. Шеремет сравнил это с "метром жизни" на автомобилях, который заключается в том, что более длинный капот машины повышает вероятность положительного исхода для пассажира в случае ДТП.
https://1prime.ru/20241107/ukraina-852656375.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, нато
В Госдуме предложили сделать из Украины "метр жизни" от НАТО
Депутат Шеремет предложил закрепить за Украиной статус буферной зоны
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Необходимо закрепить за Украиной статус буферной зоны, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Рано или поздно, украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО", - сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
В то же время, по его словам, создание буферной зоны дало бы возможность обеспечения дополнительной защиты российский границ от потенциальной агрессии со стороны Североатлантического альянса.
Шеремет сравнил это с "метром жизни" на автомобилях, который заключается в том, что более длинный капот машины повышает вероятность положительного исхода для пассажира в случае ДТП.
"Разбирайтесь сами". В НАТО опасаются решения Трампа по Украине