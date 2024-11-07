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Запад стоит перед выбором насчет Украины, заявил Шойгу - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Запад стоит перед выбором насчет Украины, заявил Шойгу
Запад стоит перед выбором насчет Украины, заявил Шойгу - 07.11.2024, ПРАЙМ
Запад стоит перед выбором насчет Украины, заявил Шойгу
Обстановка на линии фронта сейчас складывается не в пользу Украины, сообщил российский секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T11:24+0300
2024-11-07T12:03+0300
россия
украина
запад
сергей шойгу
военная помощь украине
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Обстановка на линии фронта сейчас складывается не в пользу Украины, сообщил российский секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.Об этом политик заявил в ходе 12-й встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.В этой связи он добавил, что западные страны столкнулись с серьезным выбором - продолжать накачивать вооружением Киев и губить украинский народ или же начать договариваться."Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором - продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться", - сказал Шойгу.
https://1prime.ru/20241107/rakety-852658673.html
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россия, украина, запад, сергей шойгу, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Шойгу, военная помощь Украине
11:24 07.11.2024 (обновлено: 12:03 07.11.2024)
 
Запад стоит перед выбором насчет Украины, заявил Шойгу

Шойгу: Запад стоит перед выбором - уничтожать народ Украины или договариваться

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Обстановка на линии фронта сейчас складывается не в пользу Украины, сообщил российский секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
Об этом политик заявил в ходе 12-й встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
В этой связи он добавил, что западные страны столкнулись с серьезным выбором - продолжать накачивать вооружением Киев и губить украинский народ или же начать договариваться.
"Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором - продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться", - сказал Шойгу.
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