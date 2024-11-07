https://1prime.ru/20241107/ukraina-852660167.html

Запад стоит перед выбором насчет Украины, заявил Шойгу

Запад стоит перед выбором насчет Украины, заявил Шойгу - 07.11.2024, ПРАЙМ

Запад стоит перед выбором насчет Украины, заявил Шойгу

Обстановка на линии фронта сейчас складывается не в пользу Украины, сообщил российский секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T11:24+0300

2024-11-07T11:24+0300

2024-11-07T12:03+0300

россия

украина

запад

сергей шойгу

военная помощь украине

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Обстановка на линии фронта сейчас складывается не в пользу Украины, сообщил российский секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.Об этом политик заявил в ходе 12-й встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.В этой связи он добавил, что западные страны столкнулись с серьезным выбором - продолжать накачивать вооружением Киев и губить украинский народ или же начать договариваться."Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором - продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться", - сказал Шойгу.

https://1prime.ru/20241107/rakety-852658673.html

украина

запад

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россия, украина, запад, сергей шойгу, военная помощь украине