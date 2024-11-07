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В США заикнулись о переговорах России с Украиной - 07.11.2024, ПРАЙМ
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В США заикнулись о переговорах России с Украиной
В США заикнулись о переговорах России с Украиной - 07.11.2024, ПРАЙМ
В США заикнулись о переговорах России с Украиной
Для урегулирования украинского конфликта фавориту президентской гонки Дональду Трампу для начала придется отменить военную поддержку Украине и вывести... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T16:36+0300
2024-11-07T16:36+0300
россия
запад
украина
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Для урегулирования украинского конфликта фавориту президентской гонки Дональду Трампу для начала придется отменить военную поддержку Украине и вывести американцев с территории страны. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Киевский режим должен исчезнуть. Русские не будут тратить время на переговоры с ним, независимо от того, что говорит Трамп. (Президент России Владимир. — ред.) Путин — тот человек, который хочет увидеть действия: прекратить всякую помощь и вывести всех, кто ее оказывает, независимо от того, американский ли это гражданин в форме или без нее, агент ЦРУ или военный", — заявил он.Кроме того, Макгрегор отметил, что только в таком случае российские власти посчитают, что переговоры с администрацией Трампа по украинскому вопросу имеют смысл. По его словам, на текущий момент Москва не видит особых оснований для веры Вашингтону.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
https://1prime.ru/20241107/germaniya-852669743.html
запад
украина
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россия, запад, украина
РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
16:36 07.11.2024
 
В США заикнулись о переговорах России с Украиной

Макгрегор: Трамп должен отменить помощь Украине и вывести американцев из страны

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Для урегулирования украинского конфликта фавориту президентской гонки Дональду Трампу для начала придется отменить военную поддержку Украине и вывести американцев с территории страны. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Киевский режим должен исчезнуть. Русские не будут тратить время на переговоры с ним, независимо от того, что говорит Трамп. (Президент России Владимир. — ред.) Путин — тот человек, который хочет увидеть действия: прекратить всякую помощь и вывести всех, кто ее оказывает, независимо от того, американский ли это гражданин в форме или без нее, агент ЦРУ или военный", — заявил он.
Кроме того, Макгрегор отметил, что только в таком случае российские власти посчитают, что переговоры с администрацией Трампа по украинскому вопросу имеют смысл. По его словам, на текущий момент Москва не видит особых оснований для веры Вашингтону.
Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
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