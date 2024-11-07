https://1prime.ru/20241107/ukraina-852680891.html
США направят Украине пакет военной помощи до прихода новой администрации
США направят Украине пакет военной помощи до прихода новой администрации - 07.11.2024, ПРАЙМ
США направят Украине пакет военной помощи до прихода новой администрации
Соединенных Штатов осталось шесть миллиардов долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа в... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:12+0300
2024-11-07T23:12+0300
2024-11-07T23:12+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. У Соединенных Штатов осталось шесть миллиардов долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа в январе. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."У нас осталось около 4 миллиардов долларов из запасов Пентагона. Президент уведомил конгресс о том, что он воспользуется ими до конца своего срока полномочий. У нас еще есть примерно 2 миллиарда долларов в США через USAID (Агентство по международному развитию – ред.)", - отметила она.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
https://1prime.ru/20241107/ukraina-852669974.html
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сша, украина, помощь
Политика, США, УКРАИНА, помощь
США направят Украине пакет военной помощи до прихода новой администрации
Пентагон: США направят Украине 6 млрд долларов до прихода новой администрации
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. У Соединенных Штатов осталось шесть миллиардов долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа в январе. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"У нас осталось около 4 миллиардов долларов из запасов Пентагона. Президент уведомил конгресс о том, что он воспользуется ими до конца своего срока полномочий. У нас еще есть примерно 2 миллиарда долларов в США через USAID (Агентство по международному развитию – ред.)", - отметила она.
Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
В США заикнулись о переговорах России с Украиной