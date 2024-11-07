https://1prime.ru/20241107/ukraina-852681049.html

Россия не начинала агрессию на Украине, заявил Путин

Россия не начинала агрессию на Украине, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ

Россия не начинала агрессию на Украине, заявил Путин

Россия не начинала никакой интервенции и агрессии на Украине, а пытается прекратить ее, заявил глава государства Владимир Путин в рамках выступления на встрече... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T23:22+0300

2024-11-07T23:22+0300

2024-11-07T23:22+0300

политика

россия

украина

владимир путин

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия не начинала никакой интервенции и агрессии на Украине, а пытается прекратить ее, заявил глава государства Владимир Путин в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай"."Мы не начинали (по отношению к Украине - ред.) никакой ни интервенции, ни агрессии, а мы пытаемся прекратить её", - подчеркнул президент.По словам Путина, Россия понимает и поддерживает тех, кто не согласен с государственным переворотом в Украине."Валдай" объединяет экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

https://1prime.ru/20241105/eskalatsiya-852608326.html

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россия, украина, владимир путин