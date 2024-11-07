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Россия не начинала агрессию на Украине, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Россия не начинала агрессию на Украине, заявил Путин
Россия не начинала агрессию на Украине, заявил Путин - 07.11.2024, ПРАЙМ
Россия не начинала агрессию на Украине, заявил Путин
Россия не начинала никакой интервенции и агрессии на Украине, а пытается прекратить ее, заявил глава государства Владимир Путин в рамках выступления на встрече... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:22+0300
2024-11-07T23:22+0300
политика
россия
украина
владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия не начинала никакой интервенции и агрессии на Украине, а пытается прекратить ее, заявил глава государства Владимир Путин в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай"."Мы не начинали (по отношению к Украине - ред.) никакой ни интервенции, ни агрессии, а мы пытаемся прекратить её", - подчеркнул президент.По словам Путина, Россия понимает и поддерживает тех, кто не согласен с государственным переворотом в Украине."Валдай" объединяет экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
https://1prime.ru/20241105/eskalatsiya-852608326.html
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россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
23:22 07.11.2024
 
Россия не начинала агрессию на Украине, заявил Путин

Путин: РФ не начинала интервенции и агрессии на Украине, а пытается прекратить ее

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия не начинала никакой интервенции и агрессии на Украине, а пытается прекратить ее, заявил глава государства Владимир Путин в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы не начинали (по отношению к Украине - ред.) никакой ни интервенции, ни агрессии, а мы пытаемся прекратить её", - подчеркнул президент.
По словам Путина, Россия понимает и поддерживает тех, кто не согласен с государственным переворотом в Украине.
"Валдай" объединяет экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
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