https://1prime.ru/20241107/vino-852654819.html
Россия в 2024 году более чем на треть нарастила выпуск ликерных вин
Россия в 2024 году более чем на треть нарастила выпуск ликерных вин - 07.11.2024, ПРАЙМ
Россия в 2024 году более чем на треть нарастила выпуск ликерных вин
Производство ликерных вин в России в январе-октябре 2024 года выросло на 42,4% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом прошлого года, игристых вин | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T08:17+0300
2024-11-07T08:17+0300
2024-11-07T08:17+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Производство ликерных вин в России в январе-октябре 2024 года выросло на 42,4% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом прошлого года, игристых вин - на 25%, виноградных - на 9,3%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, всего производство ликерных вин в стране за этот период составило 974,4 тысячи декалитров, игристых вин и шампанского - 13,476 миллиона декалитров, виноградных вин - 27,132 миллиона декалитров. Производство коньяка возросло за отчетный период на 16,3% - до 7,94 миллиона декалитров, водки - на 1,8%, до 64,355 миллиона декалитров. В целом же выпуск алкогольных напитков в РФ (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-октябре снизился на 0,5% - до 151,215 миллиона декалитров, слабоалкогольной продукции - на 47,5%, до 9,344 миллиона декалитров.
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россия, росалкогольтабакконтроль, вино
РОССИЯ, Росалкогольтабакконтроль, вино
Россия в 2024 году более чем на треть нарастила выпуск ликерных вин
Росалкогольтабакконтроль: выпуск ликерных вин в РФ за 10 месяцев вырос на 42,4%
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Производство ликерных вин в России в январе-октябре 2024 года выросло на 42,4% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом прошлого года, игристых вин - на 25%, виноградных - на 9,3%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
По данным ведомства, всего производство ликерных вин в стране за этот период составило 974,4 тысячи декалитров, игристых вин и шампанского - 13,476 миллиона декалитров, виноградных вин - 27,132 миллиона декалитров.
Производство коньяка возросло за отчетный период на 16,3% - до 7,94 миллиона декалитров, водки - на 1,8%, до 64,355 миллиона декалитров.
В целом же выпуск алкогольных напитков в РФ (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-октябре снизился на 0,5% - до 151,215 миллиона декалитров, слабоалкогольной продукции - на 47,5%, до 9,344 миллиона декалитров.
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