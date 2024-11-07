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В России оценили экспортный потенциал отечественного вина - 07.11.2024, ПРАЙМ
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В России оценили экспортный потенциал отечественного вина
В России оценили экспортный потенциал отечественного вина - 07.11.2024, ПРАЙМ
В России оценили экспортный потенциал отечественного вина
Российское вино имеет большой экспортный потенциал, оно обязательно завоюет свое место под солнцем в дружественных странах и государствах, представляющее... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T13:53+0300
2024-11-07T13:53+0300
россия
вино
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российское вино имеет большой экспортный потенциал, оно обязательно завоюет свое место под солнцем в дружественных странах и государствах, представляющее мировое большинство, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в рамках Третьего российского винодельческого форума. "Вино для России - это еще и перспективный экспортный продукт. Конечно, сейчас там санкции, но тем не менее меняются рынки, меняется архитектура политическая на Земле. И мы уверены, что наше вино завоюет свое место под солнцем в новых дружеских странах и в странах, представляющих мировое большинство", - сказал Киселев. Он напомнил, что виноделие и виноградарство в России получили огромный стимул для развития в виде государственного субсидирования. И сейчас это отрасль с высоким уровнем добавленной стоимости, динамично развивающаяся благодаря господдержке и труду тех, кто работает на земле. Киселев отметил, что у виноградарства и виноделия есть и большое социальное измерение. "Фактически это стабильность территории и стабильность нашего общества. Виноделие влияет на застольную культуру. То есть, если есть предложение хорошего вина, если есть его продвижение, то люди меньше пьют водку. Это здоровее. И это красивее", - добавил глава правления АВВР. Кроме того, по словам Киселева, виноградарство и виноделие - это и большой культурный феномен: кроме застольной культуры, вино появляется в фильмах, в театральных постановках, появляются музеи виноградарства и виноделия, снимается документальное кино.
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россия, вино
РОССИЯ, вино
13:53 07.11.2024
 
В России оценили экспортный потенциал отечественного вина

АВВР: у вина из РФ большой экспортный потенциал, оно завоюет свое место под солнцем

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российское вино имеет большой экспортный потенциал, оно обязательно завоюет свое место под солнцем в дружественных странах и государствах, представляющее мировое большинство, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в рамках Третьего российского винодельческого форума.
"Вино для России - это еще и перспективный экспортный продукт. Конечно, сейчас там санкции, но тем не менее меняются рынки, меняется архитектура политическая на Земле. И мы уверены, что наше вино завоюет свое место под солнцем в новых дружеских странах и в странах, представляющих мировое большинство", - сказал Киселев.
Он напомнил, что виноделие и виноградарство в России получили огромный стимул для развития в виде государственного субсидирования. И сейчас это отрасль с высоким уровнем добавленной стоимости, динамично развивающаяся благодаря господдержке и труду тех, кто работает на земле.
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Киселев отметил, что у виноградарства и виноделия есть и большое социальное измерение. "Фактически это стабильность территории и стабильность нашего общества. Виноделие влияет на застольную культуру. То есть, если есть предложение хорошего вина, если есть его продвижение, то люди меньше пьют водку. Это здоровее. И это красивее", - добавил глава правления АВВР.
Кроме того, по словам Киселева, виноградарство и виноделие - это и большой культурный феномен: кроме застольной культуры, вино появляется в фильмах, в театральных постановках, появляются музеи виноградарства и виноделия, снимается документальное кино.
 
РОССИЯвино
 
 
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