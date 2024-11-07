https://1prime.ru/20241107/vino-852664651.html

В России оценили экспортный потенциал отечественного вина

В России оценили экспортный потенциал отечественного вина - 07.11.2024, ПРАЙМ

В России оценили экспортный потенциал отечественного вина

Российское вино имеет большой экспортный потенциал, оно обязательно завоюет свое место под солнцем в дружественных странах и государствах, представляющее... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T13:53+0300

2024-11-07T13:53+0300

2024-11-07T13:53+0300

россия

вино

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Российское вино имеет большой экспортный потенциал, оно обязательно завоюет свое место под солнцем в дружественных странах и государствах, представляющее мировое большинство, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в рамках Третьего российского винодельческого форума. "Вино для России - это еще и перспективный экспортный продукт. Конечно, сейчас там санкции, но тем не менее меняются рынки, меняется архитектура политическая на Земле. И мы уверены, что наше вино завоюет свое место под солнцем в новых дружеских странах и в странах, представляющих мировое большинство", - сказал Киселев. Он напомнил, что виноделие и виноградарство в России получили огромный стимул для развития в виде государственного субсидирования. И сейчас это отрасль с высоким уровнем добавленной стоимости, динамично развивающаяся благодаря господдержке и труду тех, кто работает на земле. Киселев отметил, что у виноградарства и виноделия есть и большое социальное измерение. "Фактически это стабильность территории и стабильность нашего общества. Виноделие влияет на застольную культуру. То есть, если есть предложение хорошего вина, если есть его продвижение, то люди меньше пьют водку. Это здоровее. И это красивее", - добавил глава правления АВВР. Кроме того, по словам Киселева, виноградарство и виноделие - это и большой культурный феномен: кроме застольной культуры, вино появляется в фильмах, в театральных постановках, появляются музеи виноградарства и виноделия, снимается документальное кино.

https://1prime.ru/20241107/vino-852654819.html

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россия, вино