https://1prime.ru/20241107/vodorod-852668161.html
Структура Газпромбанка создала необычную технологию для перевозки водорода
Структура Газпромбанка создала необычную технологию для перевозки водорода - 07.11.2024, ПРАЙМ
Структура Газпромбанка создала необычную технологию для перевозки водорода
"Н2-Инвест", одна из структур Газпромбанка, вызвала интерес своей технологией транспортировки водорода и подписала соглашения с компаниями из Китая, Южной Кореи | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:39+0300
2024-11-07T15:39+0300
2024-11-07T15:54+0300
водород
экспорт водорода
продажа водорода
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АБУ-ДАБИ, 7 ноя - ПРАЙМ. "Н2-Инвест", одна из структур Газпромбанка, вызвала интерес своей технологией транспортировки водорода и подписала соглашения с компаниями из Китая, Южной Кореи и ОАЭ для трансфера технологии танк-контейнера CryoSafe-42, сообщили РИА Новости в компании. "CryoSafe-42, предназначенный для безопасной транспортировки водорода, совершил свой первый рейс, подтвердив свою мультимодальность: полуприцеп-контейнеровоз, затем железнодорожная фитинговая платформа и, наконец, морское судно-контейнеровоз доставили танк-контейнер в Объединенные Арабские Эмираты. Следующим шагом станет демонстрация уникального периода бездренажного хранения водорода (свыше 30 дней) без потерь при транспортировке на расстояния до 15 тысяч километров", - сказали они. Технология была представлена на энергетической выставке ADIPEC. Отмечается, что на выставке прошли успешные переговоры с ведущими компаниями энергетического рынка Ближнего Востока, включая ADNOC, Masdar, Saudi Aramco и Saudi Diesel, а также с представителями из Китая, Индии, Южной Кореи, Индонезии, Южной Африки, Ирана и других стран. В результате были достигнуты договоренности и "подписан ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве". Так, в компании уточнили, что подписали соглашение с китайской компанией, одним из трех крупнейших производителей танк-контейнеров в Китае и мире. "В линейке продуктов не хватает только танк-контейнера для транспортировки водорода - обсуждаем трансфер технологии", - отметили в "Н2-Инвесте". Также было подписано соглашение с южнокорейской компанией, занимающейся исследованиями и разработками (R&D) - она заинтересована в покупке и трансфере технологического пакета танк-контейнера. Кроме того, добавили в "Н2-Инвест", подписание состоялось с двумя компаниями из ОАЭ, заинтересованными в продвижении технологии на рынке ОАЭ и в других странах Персидского залива.
https://1prime.ru/20241023/gazprom-852368763.html
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водород, экспорт водорода, продажа водорода, газпромбанк
водород, экспорт водорода, продажа водорода, Газпромбанк
Структура Газпромбанка создала необычную технологию для перевозки водорода
Танк-контейнер для водорода "Н2-Инвеста" вызвал интерес многих компаний на выставке в ОАЭ
АБУ-ДАБИ, 7 ноя - ПРАЙМ. "Н2-Инвест", одна из структур Газпромбанка, вызвала интерес своей технологией транспортировки водорода и подписала соглашения с компаниями из Китая, Южной Кореи и ОАЭ для трансфера технологии танк-контейнера CryoSafe-42, сообщили РИА Новости в компании.
"CryoSafe-42, предназначенный для безопасной транспортировки водорода, совершил свой первый рейс, подтвердив свою мультимодальность: полуприцеп-контейнеровоз, затем железнодорожная фитинговая платформа и, наконец, морское судно-контейнеровоз доставили танк-контейнер в Объединенные Арабские Эмираты. Следующим шагом станет демонстрация уникального периода бездренажного хранения водорода (свыше 30 дней) без потерь при транспортировке на расстояния до 15 тысяч километров", - сказали они. Технология была представлена на энергетической выставке ADIPEC.
Отмечается, что на выставке прошли успешные переговоры с ведущими компаниями энергетического рынка Ближнего Востока, включая ADNOC, Masdar, Saudi Aramco и Saudi Diesel, а также с представителями из Китая, Индии, Южной Кореи, Индонезии, Южной Африки, Ирана и других стран. В результате были достигнуты договоренности и "подписан ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве".
Так, в компании уточнили, что подписали соглашение с китайской компанией, одним из трех крупнейших производителей танк-контейнеров в Китае и мире. "В линейке продуктов не хватает только танк-контейнера для транспортировки водорода - обсуждаем трансфер технологии", - отметили в "Н2-Инвесте".
Также было подписано соглашение с южнокорейской компанией, занимающейся исследованиями и разработками (R&D) - она заинтересована в покупке и трансфере технологического пакета танк-контейнера.
Кроме того, добавили в "Н2-Инвест", подписание состоялось с двумя компаниями из ОАЭ, заинтересованными в продвижении технологии на рынке ОАЭ и в других странах Персидского залива.
"Газпром" планирует начать добычу водорода