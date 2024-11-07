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"Как на похоронах". СМИ узнали о настроениях в ЕС после победы Трампа - 07.11.2024, ПРАЙМ
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"Как на похоронах". СМИ узнали о настроениях в ЕС после победы Трампа
"Как на похоронах". СМИ узнали о настроениях в ЕС после победы Трампа - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Как на похоронах". СМИ узнали о настроениях в ЕС после победы Трампа
Встреча послов 27 стран ЕС перед саммитом ЕПС и неформальным саммитом ЕС прошла в напряженной атмосфере из-за победы Дональда Трампа на выборах в США, передает... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:39+0300
2024-11-07T12:39+0300
политика
ес
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Встреча послов 27 стран ЕС перед саммитом ЕПС и неформальным саммитом ЕС прошла в напряженной атмосфере из-за победы Дональда Трампа на выборах в США, передает издание South China Morning Post."Источник рассказал, что атмосфера (на встрече - прим.ред.) была "как на похоронах", - говорится в материале. При этом собеседник издания отметил, что присутствовавшие были скорее подавлены, нежели шокированы.Однако европейский дипломат заявил, что ЕС и его страны-члены хорошо готовились к возвращению Трампа в Белый дом и не ожидают никаких сюрпризов.На встрече было выражено беспокойство по поводу того, что команда Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, может обещать Трампу слишком много, однако Трамп может непредсказуемо реагировать на невыполнение обещаний. Участники встречи предупредили Еврокомиссию не давать обещаний команде Трампа без их предварительного согласования, заключили в издании.
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ес, сша, дональд трамп
Политика, ЕС, США, Дональд Трамп
12:39 07.11.2024
 
"Как на похоронах". СМИ узнали о настроениях в ЕС после победы Трампа

SCMP: атмосфера на встрече послов ЕС была "как на похоронах" из-за победы Трампа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Встреча послов 27 стран ЕС перед саммитом ЕПС и неформальным саммитом ЕС прошла в напряженной атмосфере из-за победы Дональда Трампа на выборах в США, передает издание South China Morning Post.
"Источник рассказал, что атмосфера (на встрече - прим.ред.) была "как на похоронах", - говорится в материале. При этом собеседник издания отметил, что присутствовавшие были скорее подавлены, нежели шокированы.
Однако европейский дипломат заявил, что ЕС и его страны-члены хорошо готовились к возвращению Трампа в Белый дом и не ожидают никаких сюрпризов.
На встрече было выражено беспокойство по поводу того, что команда Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, может обещать Трампу слишком много, однако Трамп может непредсказуемо реагировать на невыполнение обещаний. Участники встречи предупредили Еврокомиссию не давать обещаний команде Трампа без их предварительного согласования, заключили в издании.
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