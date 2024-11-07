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"Развалится в январе". В США сделали мрачный прогноз об украинской армии

"Развалится в январе". В США сделали мрачный прогноз об украинской армии - 07.11.2024, ПРАЙМ

"Развалится в январе". В США сделали мрачный прогноз об украинской армии

Украинские войска могут потерпеть поражение на поле боя еще до января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T16:49+0300

2024-11-07T16:49+0300

2024-11-07T16:49+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинские войска могут потерпеть поражение на поле боя еще до января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад, и я не вижу причин, по которым это изменится. <…> Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе", — заметил эксперт.По мнению Дэвиса, действия киевских властей лишь усугубляют потери как территорий, так и военнослужащих. При этом попытки США влиять на ситуацию не приносят результатов.Офицер заключил, что за в октябре текущего года российская армия смогла занять больше территорий, чем за весь 2022 год.

https://1prime.ru/20241107/boepripasy-852669233.html

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