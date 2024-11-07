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"Развалится в январе". В США сделали мрачный прогноз об украинской армии - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Развалится в январе". В США сделали мрачный прогноз об украинской армии
"Развалится в январе". В США сделали мрачный прогноз об украинской армии - 07.11.2024, ПРАЙМ
"Развалится в январе". В США сделали мрачный прогноз об украинской армии
Украинские войска могут потерпеть поражение на поле боя еще до января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T16:49+0300
2024-11-07T16:49+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинские войска могут потерпеть поражение на поле боя еще до января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад, и я не вижу причин, по которым это изменится. &lt;…&gt; Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе", — заметил эксперт.По мнению Дэвиса, действия киевских властей лишь усугубляют потери как территорий, так и военнослужащих. При этом попытки США влиять на ситуацию не приносят результатов.Офицер заключил, что за в октябре текущего года российская армия смогла занять больше территорий, чем за весь 2022 год.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
16:49 07.11.2024
 
"Развалится в январе". В США сделали мрачный прогноз об украинской армии

Дэвис: ВСУ могут развалиться на поле боя еще до инаугурации Трампа

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинские войска могут потерпеть поражение на поле боя еще до января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад, и я не вижу причин, по которым это изменится. <…> Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе", — заметил эксперт.
По мнению Дэвиса, действия киевских властей лишь усугубляют потери как территорий, так и военнослужащих. При этом попытки США влиять на ситуацию не приносят результатов.
Офицер заключил, что за в октябре текущего года российская армия смогла занять больше территорий, чем за весь 2022 год.
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Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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