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В ВТБ оценили рост рынка рублевых сбережений физлиц в России

В ВТБ оценили рост рынка рублевых сбережений физлиц в России - 07.11.2024, ПРАЙМ

В ВТБ оценили рост рынка рублевых сбережений физлиц в России

Объем рублевых сбережений физлиц в России с начала года вырос не менее чем на 19% и превысил 49 триллионов рублей, сообщила пресс-служба ВТБ. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T10:12+0300

2024-11-07T10:12+0300

2024-11-07T10:12+0300

россия

втб

сбережения

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Объем рублевых сбережений физлиц в России с начала года вырос не менее чем на 19% и превысил 49 триллионов рублей, сообщила пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, по итогам десяти месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырос не менее чем на 19% и превысил 49 триллионов рублей", - говорится в сообщении. "ВТБ традиционно растет быстрее рынка – активность клиентов помогла банку нарастить портфель розничных сбережений в национальной валюте более чем на 38%, до 8,6 триллиона рублей", - добавили там. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что ставки по рублевым вкладам в России "уверенно превысили" уровень в 20% годовых, а по "комбо-продуктам", например, с программой долгосрочных сбережений (ПДС), доходят и до 28%. Его слова приводятся в сообщении. "Снижения спроса на них мы точно не ожидаем... До конца этого года рублевый портфель на рынке, по нашим ожиданиям, вырастет на 29%, что станет новым рекордом для России", - добавил он. Банк подчеркнул, что подавляющую часть розничных пассивов занимают сбережения в рублях. Прирост привлеченных средств ВТБ в национальной валюте составил с начала года около 2,4 триллиона рублей. Драйвером роста выступили срочные депозиты, портфель которых по итогам октября превысил 6,2 триллиона рублей, увеличившись почти на 2 триллиона. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам: за январь-октябрь их объем в банке вырос на 418 миллиардов, отмечает пресс-служба кредитной организации. В результате общий объем портфеля розничных сбережений ВТБ вырос более чем на треть и приблизился к 9,3 триллиона рублей, заключает банк.

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россия, втб, сбережения