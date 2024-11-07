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Путин рассказал о новом вызове, с которым сталкивается общество - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о новом вызове, с которым сталкивается общество
Путин рассказал о новом вызове, с которым сталкивается общество - 07.11.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о новом вызове, с которым сталкивается общество
Президент России Владимир Путин рассказал о новых вызовах, с которыми сталкиваются общества во всем мире, где важно, останется ли общество обществом, а человек... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T20:23+0300
2024-11-07T20:23+0300
владимир путин
россия
валдайский форум
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о новых вызовах, с которыми сталкиваются общества во всем мире, где важно, останется ли общество обществом, а человек человеком. Путин рассказал, что сегодня общества сталкиваются с большим количеством новых вызовов: от захватывающих технологических изменений до катастрофических природных катаклизмов, от вопиющего социального расслоения до массовых миграционных волн и острейших экономических кризисов. "За формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба, непримиримая прежде всего по той причине, что это схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. От его исхода зависит, сможем ли мы совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культуры, цивилизаций, без принуждения и применения силы. Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек - остаться человеком", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20241107/putin-852673935.html
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владимир путин, россия, валдайский форум
Владимир Путин, РОССИЯ, Валдайский форум
20:23 07.11.2024
 
Путин рассказал о новом вызове, с которым сталкивается общество

Путин рассказал о новом вызове: останется ли общество обществом, а человек человеком

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о новых вызовах, с которыми сталкиваются общества во всем мире, где важно, останется ли общество обществом, а человек человеком.
Путин рассказал, что сегодня общества сталкиваются с большим количеством новых вызовов: от захватывающих технологических изменений до катастрофических природных катаклизмов, от вопиющего социального расслоения до массовых миграционных волн и острейших экономических кризисов.
"За формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба, непримиримая прежде всего по той причине, что это схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. От его исхода зависит, сможем ли мы совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культуры, цивилизаций, без принуждения и применения силы. Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек - остаться человеком", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Путин назвал условие реализации общих интересов, в том числе и Запада
20:18
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
Владимир ПутинРОССИЯВалдайский форум
 
 
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