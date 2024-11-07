https://1prime.ru/20241107/wildberries--852656852.html

Wildberries запустила сеть заправок для своих водителей

Wildberries запустила сеть заправок для своих водителей - 07.11.2024, ПРАЙМ

Wildberries запустила сеть заправок для своих водителей

Wildberries открыла свою сеть заправок: сейчас заправиться на них могут водители компании, позднее они станут доступны для водителей-партнеров, а в планах у... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T09:57+0300

2024-11-07T09:57+0300

2024-11-07T09:58+0300

россия

wildberries

заправка

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Wildberries открыла свою сеть заправок: сейчас заправиться на них могут водители компании, позднее они станут доступны для водителей-партнеров, а в планах у компании открыть АЗС для всех автомобилистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. "Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС. Заправиться на них уже могут все водители объединенной компании Wildberries и Russ, а вскоре они заработают и для водителей-партнеров. При этом компания рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов", - рассказали в компании. Отмечается, что АЗС Wildberries расположены на территории логистических центров компании для того, чтобы водители не тратили время на дорогу до ближайшей заправки, а сразу после отгрузки или загрузки товара заправились и поехали по маршруту рейса. Там добавили, что на заправках будут более выгодные условия, что позволит снизить расходы на логистику. "Одним из внедренных решений стала возможность оплаты заправки бесконтактным способом через мобильное приложение. Теперь у водителей нет необходимости носить с собой наличные или пластиковые карты для оплаты топлива … Также мы сделали возможность оплачивать топливо с помощью топливной карты компании", - рассказали там. В компании уточнили, что заправки отвечают высоким требованиям и нормам пожарной безопасности, а за их развитие отвечает департамент транспортной логистики.

https://1prime.ru/20241020/uzbekistan-852288193.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, wildberries, заправка