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Wildberries запустила сеть заправок для своих водителей - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Wildberries запустила сеть заправок для своих водителей
Wildberries запустила сеть заправок для своих водителей - 07.11.2024, ПРАЙМ
Wildberries запустила сеть заправок для своих водителей
Wildberries открыла свою сеть заправок: сейчас заправиться на них могут водители компании, позднее они станут доступны для водителей-партнеров, а в планах у... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:57+0300
2024-11-07T09:58+0300
россия
wildberries
заправка
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Wildberries открыла свою сеть заправок: сейчас заправиться на них могут водители компании, позднее они станут доступны для водителей-партнеров, а в планах у компании открыть АЗС для всех автомобилистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. "Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС. Заправиться на них уже могут все водители объединенной компании Wildberries и Russ, а вскоре они заработают и для водителей-партнеров. При этом компания рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов", - рассказали в компании. Отмечается, что АЗС Wildberries расположены на территории логистических центров компании для того, чтобы водители не тратили время на дорогу до ближайшей заправки, а сразу после отгрузки или загрузки товара заправились и поехали по маршруту рейса. Там добавили, что на заправках будут более выгодные условия, что позволит снизить расходы на логистику. "Одним из внедренных решений стала возможность оплаты заправки бесконтактным способом через мобильное приложение. Теперь у водителей нет необходимости носить с собой наличные или пластиковые карты для оплаты топлива … Также мы сделали возможность оплачивать топливо с помощью топливной карты компании", - рассказали там. В компании уточнили, что заправки отвечают высоким требованиям и нормам пожарной безопасности, а за их развитие отвечает департамент транспортной логистики.
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россия, wildberries, заправка
РОССИЯ, Wildberries, заправка
09:57 07.11.2024 (обновлено: 09:58 07.11.2024)
 
Wildberries запустила сеть заправок для своих водителей

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Wildberries открыла свою сеть заправок: сейчас заправиться на них могут водители компании, позднее они станут доступны для водителей-партнеров, а в планах у компании открыть АЗС для всех автомобилистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
"Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС. Заправиться на них уже могут все водители объединенной компании Wildberries и Russ, а вскоре они заработают и для водителей-партнеров. При этом компания рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов", - рассказали в компании.
Отмечается, что АЗС Wildberries расположены на территории логистических центров компании для того, чтобы водители не тратили время на дорогу до ближайшей заправки, а сразу после отгрузки или загрузки товара заправились и поехали по маршруту рейса. Там добавили, что на заправках будут более выгодные условия, что позволит снизить расходы на логистику.
"Одним из внедренных решений стала возможность оплаты заправки бесконтактным способом через мобильное приложение. Теперь у водителей нет необходимости носить с собой наличные или пластиковые карты для оплаты топлива … Также мы сделали возможность оплачивать топливо с помощью топливной карты компании", - рассказали там.
В компании уточнили, что заправки отвечают высоким требованиям и нормам пожарной безопасности, а за их развитие отвечает департамент транспортной логистики.
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РОССИЯWildberriesзаправка
 
 
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