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Курс юаня на Мосбирже незначительно прибавил после снижения накануне
Курс юаня на Мосбирже незначительно прибавил после снижения накануне - 07.11.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже незначительно прибавил после снижения накануне
Курс китайской валюты к рублю в первые часы торговой сессии прибавляет после снижения накануне, следует из данных Московской биржи. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T13:38+0300
2024-11-07T13:38+0300
2024-11-07T13:38+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в первые часы торговой сессии прибавляет после снижения накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.26 мск повышается на 2 копейки, до 13,61 рубля, в среду его падение составило 10 копеек. Объем торгов расчетами "завтра" составляет сейчас 26,2 миллиарда рублей. Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает оставаться в боковике, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Но выросшая амплитуда движений говорит о намерении этот коридор покинуть. Скорее всего, выход будет вверх, может быть через ложный пробой боковика вниз", - допускает он. С одной стороны, давление на российскую валюту оказывают смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки и растущий импорт, рассуждает Владислав Антонов из BitRiver. "Также нельзя не отметить традиционное сезонное повышение спроса на иностранную валюту со стороны населения в конце года. Однако жесткая монетарная политика ЦБ РФ продолжает оказывать существенную поддержку рублю, повышая привлекательность рублевых активов", - добавляет он.
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юань, мосбиржа
Экономика, юань, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже незначительно прибавил после снижения накануне
Курс юаня на Московской бирже незначительно прибавляет после снижения накануне
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в первые часы торговой сессии прибавляет после снижения накануне, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.26 мск повышается на 2 копейки, до 13,61 рубля, в среду его падение составило 10 копеек.
Объем торгов расчетами "завтра" составляет сейчас 26,2 миллиарда рублей.
Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает оставаться в боковике, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Но выросшая амплитуда движений говорит о намерении этот коридор покинуть. Скорее всего, выход будет вверх, может быть через ложный пробой боковика вниз", - допускает он.
С одной стороны, давление на российскую валюту оказывают смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки и растущий импорт, рассуждает Владислав Антонов из BitRiver.
"Также нельзя не отметить традиционное сезонное повышение спроса на иностранную валюту со стороны населения в конце года. Однако жесткая монетарная политика ЦБ РФ продолжает оказывать существенную поддержку рублю, повышая привлекательность рублевых активов", - добавляет он.
Юань перешел к повышению в начале торгов