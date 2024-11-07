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Курс юаня на Мосбирже незначительно прибавил после снижения накануне

Курс юаня на Мосбирже незначительно прибавил после снижения накануне - 07.11.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже незначительно прибавил после снижения накануне

Курс китайской валюты к рублю в первые часы торговой сессии прибавляет после снижения накануне, следует из данных Московской биржи. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T13:38+0300

2024-11-07T13:38+0300

2024-11-07T13:38+0300

экономика

юань

мосбиржа

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в первые часы торговой сессии прибавляет после снижения накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.26 мск повышается на 2 копейки, до 13,61 рубля, в среду его падение составило 10 копеек. Объем торгов расчетами "завтра" составляет сейчас 26,2 миллиарда рублей. Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает оставаться в боковике, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Но выросшая амплитуда движений говорит о намерении этот коридор покинуть. Скорее всего, выход будет вверх, может быть через ложный пробой боковика вниз", - допускает он. С одной стороны, давление на российскую валюту оказывают смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки и растущий импорт, рассуждает Владислав Антонов из BitRiver. "Также нельзя не отметить традиционное сезонное повышение спроса на иностранную валюту со стороны населения в конце года. Однако жесткая монетарная политика ЦБ РФ продолжает оказывать существенную поддержку рублю, повышая привлекательность рублевых активов", - добавляет он.

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юань, мосбиржа