https://1prime.ru/20241107/zapad-852661488.html
Запад планирует "цифровое порабощение" пространства СНГ, сообщил Шойгу
Запад планирует "цифровое порабощение" пространства СНГ, сообщил Шойгу - 07.11.2024, ПРАЙМ
Запад планирует "цифровое порабощение" пространства СНГ, сообщил Шойгу
Коллективный Запад намерен провести "цифровое порабощение" пространства СНГ. Об этом в рамках 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ сообщил... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:08+0300
2024-11-07T12:08+0300
2024-11-07T12:08+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Коллективный Запад намерен провести "цифровое порабощение" пространства СНГ. Об этом в рамках 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."Нам важно плотнее координировать усилия по противодействию экспансии Запада, которая направлена на установление контроля над информационным и кибернетическим пространством наших государств, фактически на цифровое порабощение", - отметил он.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что геополитическая ситуация в мире нестабильна, и странам СНГ важно использовать аналитический и прогностический потенциал своих ведомств для выявления угроз и корректирования стратегических планов.
https://1prime.ru/20241107/shoygu-852660052.html
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россия, запад, снг, сергей шойгу
РОССИЯ, ЗАПАД, СНГ, Сергей Шойгу
Запад планирует "цифровое порабощение" пространства СНГ, сообщил Шойгу
Шойгу: Запад планирует "цифровое порабощение" пространства СНГ
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Коллективный Запад намерен провести "цифровое порабощение" пространства СНГ. Об этом в рамках 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"Нам важно плотнее координировать усилия по противодействию экспансии Запада, которая направлена на установление контроля над информационным и кибернетическим пространством наших государств, фактически на цифровое порабощение", - отметил он.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что геополитическая ситуация в мире нестабильна, и странам СНГ важно использовать аналитический и прогностический потенциал своих ведомств для выявления угроз и корректирования стратегических планов.
План использовать Украину как орудие против России провалился, заявил Шойгу