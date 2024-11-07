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Запад планирует "цифровое порабощение" пространства СНГ, сообщил Шойгу - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Запад планирует "цифровое порабощение" пространства СНГ, сообщил Шойгу
Запад планирует "цифровое порабощение" пространства СНГ, сообщил Шойгу - 07.11.2024, ПРАЙМ
Запад планирует "цифровое порабощение" пространства СНГ, сообщил Шойгу
Коллективный Запад намерен провести "цифровое порабощение" пространства СНГ. Об этом в рамках 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ сообщил... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:08+0300
2024-11-07T12:08+0300
россия
запад
снг
сергей шойгу
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Коллективный Запад намерен провести "цифровое порабощение" пространства СНГ. Об этом в рамках 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."Нам важно плотнее координировать усилия по противодействию экспансии Запада, которая направлена на установление контроля над информационным и кибернетическим пространством наших государств, фактически на цифровое порабощение", - отметил он.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что геополитическая ситуация в мире нестабильна, и странам СНГ важно использовать аналитический и прогностический потенциал своих ведомств для выявления угроз и корректирования стратегических планов.
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россия, запад, снг, сергей шойгу
РОССИЯ, ЗАПАД, СНГ, Сергей Шойгу
12:08 07.11.2024
 
Запад планирует "цифровое порабощение" пространства СНГ, сообщил Шойгу

Шойгу: Запад планирует "цифровое порабощение" пространства СНГ

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Коллективный Запад намерен провести "цифровое порабощение" пространства СНГ. Об этом в рамках 12-й встрече секретарей советов безопасности стран СНГ сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"Нам важно плотнее координировать усилия по противодействию экспансии Запада, которая направлена на установление контроля над информационным и кибернетическим пространством наших государств, фактически на цифровое порабощение", - отметил он.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что геополитическая ситуация в мире нестабильна, и странам СНГ важно использовать аналитический и прогностический потенциал своих ведомств для выявления угроз и корректирования стратегических планов.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
План использовать Украину как орудие против России провалился, заявил Шойгу
11:24
 
РОССИЯЗАПАДСНГСергей Шойгу
 
 
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