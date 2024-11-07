https://1prime.ru/20241107/zelenskiy-852656147.html

Зеленский все-таки поговорил с победившим на выборах в США Трампом

Зеленский все-таки поговорил с победившим на выборах в США Трампом - 07.11.2024, ПРАЙМ

Зеленский все-таки поговорил с победившим на выборах в США Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский все-таки позвонил победителю президентской гонки в США Дональду Трампу и поздравил его с "исторической убедительной... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T09:34+0300

2024-11-07T09:34+0300

2024-11-07T09:45+0300

выборы в сша

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский все-таки позвонил победителю президентской гонки в США Дональду Трампу и поздравил его с "исторической убедительной победой".По его словам, он провел "отличный" разговор с новым президентом. Зеленский добавил, что именно потрясающая кампания Трампа сделала возможным такой результат.В то же время Зеленский утверждает, они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".6 ноября Зеленский поспешил поздравить Трампа одним из первых, еще до объявления его победы, которую украинский лидер назвал "впечатляющей". В то же время сам Трамп неоднократно критиковал Зеленского.Первый этап выборов президента США состоялся 5 ноября. В президентской гонке приняли участие республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США

https://1prime.ru/20241106/ukraina-852648314.html

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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп