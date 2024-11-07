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Зеленский все-таки поговорил с победившим на выборах в США Трампом - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Зеленский все-таки поговорил с победившим на выборах в США Трампом
Зеленский все-таки поговорил с победившим на выборах в США Трампом - 07.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский все-таки поговорил с победившим на выборах в США Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский все-таки позвонил победителю президентской гонки в США Дональду Трампу и поздравил его с "исторической убедительной... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T09:34+0300
2024-11-07T09:45+0300
выборы в сша
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский все-таки позвонил победителю президентской гонки в США Дональду Трампу и поздравил его с "исторической убедительной победой".По его словам, он провел "отличный" разговор с новым президентом. Зеленский добавил, что именно потрясающая кампания Трампа сделала возможным такой результат.В то же время Зеленский утверждает, они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".6 ноября Зеленский поспешил поздравить Трампа одним из первых, еще до объявления его победы, которую украинский лидер назвал "впечатляющей". В то же время сам Трамп неоднократно критиковал Зеленского.Первый этап выборов президента США состоялся 5 ноября. В президентской гонке приняли участие республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США
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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Выборы в США, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
09:34 07.11.2024 (обновлено: 09:45 07.11.2024)
 
Зеленский все-таки поговорил с победившим на выборах в США Трампом

Зеленский все-таки поздравил Трампа с "исторической убедительной победой"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский все-таки позвонил победителю президентской гонки в США Дональду Трампу и поздравил его с "исторической убедительной победой".
По его словам, он провел "отличный" разговор с новым президентом. Зеленский добавил, что именно потрясающая кампания Трампа сделала возможным такой результат.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
В Раде призвали Киев отказаться от "плана победы" Зеленского
Вчера, 16:18
В то же время Зеленский утверждает, они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".
6 ноября Зеленский поспешил поздравить Трампа одним из первых, еще до объявления его победы, которую украинский лидер назвал "впечатляющей". В то же время сам Трамп неоднократно критиковал Зеленского.
Первый этап выборов президента США состоялся 5 ноября. В президентской гонке приняли участие республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США
 
Выборы в СШАСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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