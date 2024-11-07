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Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон

Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон - 07.11.2024, ПРАЙМ

Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон

Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседании правительства РФ в четверг. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T15:30+0300

2024-11-07T15:30+0300

2024-11-07T15:35+0300

экономика

россия

зерно

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседании правительства РФ в четверг. "Внутреннее потребление зерна у нас составляет 87 миллионов тонн. Таким образом, мы полностью обеспечили продовольственную безопасность по этому направлению", - сказала Лут. Ранее в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи. В середине октября Патрушев уже озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы - ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.

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россия, зерно