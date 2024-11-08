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В "Абрау-Дюрсо" рассказали о преимуществах продажи алкоголя по биометрии - 08.11.2024, ПРАЙМ
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В "Абрау-Дюрсо" рассказали о преимуществах продажи алкоголя по биометрии
В "Абрау-Дюрсо" рассказали о преимуществах продажи алкоголя по биометрии - 08.11.2024, ПРАЙМ
В "Абрау-Дюрсо" рассказали о преимуществах продажи алкоголя по биометрии
Возможный запуск продажи алкоголя по биометрии мог бы решить вопрос безопасности его реализации в интернете и исключить его покупку несовершеннолетними, заявил... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T08:13+0300
2024-11-08T08:36+0300
россия
абрау-дюрсо
биометрия
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Возможный запуск продажи алкоголя по биометрии мог бы решить вопрос безопасности его реализации в интернете и исключить его покупку несовершеннолетними, заявил журналистам президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. "Мы всегда участвуем в обсуждении онлайн-торговли вином, и я не вижу в этом запуске никаких проблем. На самом деле это (продажа алкоголя по биометрии - ред.) решает вопрос безопасности и продажи в интернете, по крайней мере, на маркетплейсах и отвечает на вопрос Минздрава, как все-таки вы будете отсеивать несовершеннолетних. С помощью биометрии легче определить возраст и легальность продажи", - сказал Титов в кулуарах Российского винодельческого форума. Говоря о том, когда, по его мнению, может быть запущен этот механизм, он отметил, что этот вопрос поднимается уже не в первый раз. "Поэтому я бы сказал аккуратно, что мы оптимистично относимся к возможному скорому запуску, и, конечно, мы полностью поддерживаем открытие онлайн-продаж российского вина", - добавил он. В апреле 2023 года правительство внесло в Госдуму проект закона о проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи российского вина в интернете через сайт "Почты России". Для пресечения продажи алкоголя несовершеннолетним в законопроекте предусматривалась проверка при помощи Единой системы идентификации. Против эксперимента тогда выступили МВД и Минздрав РФ. А Минцифры России в начале ноября этого года предложило запустить биометрию для покупки энергетиков, а также подтверждения за рубежом права на пенсию и входа на "Госуслуги". Кроме того, согласно проекту постановления, биометрию предлагается использовать для продажи алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции. При этом в министерстве отметили, что эта версия постановления - не финальная, а реализация сервисов еще будет обсуждаться с отраслью и прорабатываться с заинтересованными ведомствами. В России с 1 марта 2025 года вступит в силу закон, по которому купить энергетические напитки можно будет только с 18 лет. Планируется, что подтвердить возраст в магазинах можно будет в том числе по стандартной биометрии.
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россия, абрау-дюрсо, биометрия
РОССИЯ, Абрау-Дюрсо, биометрия
08:13 08.11.2024 (обновлено: 08:36 08.11.2024)
 
В "Абрау-Дюрсо" рассказали о преимуществах продажи алкоголя по биометрии

Абрау-Дюрсо: выдача алкоголя по биометрии обеспечит безопасность продажи онлайн

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае
Производство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Возможный запуск продажи алкоголя по биометрии мог бы решить вопрос безопасности его реализации в интернете и исключить его покупку несовершеннолетними, заявил журналистам президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.
"Мы всегда участвуем в обсуждении онлайн-торговли вином, и я не вижу в этом запуске никаких проблем. На самом деле это (продажа алкоголя по биометрии - ред.) решает вопрос безопасности и продажи в интернете, по крайней мере, на маркетплейсах и отвечает на вопрос Минздрава, как все-таки вы будете отсеивать несовершеннолетних. С помощью биометрии легче определить возраст и легальность продажи", - сказал Титов в кулуарах Российского винодельческого форума.
Говоря о том, когда, по его мнению, может быть запущен этот механизм, он отметил, что этот вопрос поднимается уже не в первый раз. "Поэтому я бы сказал аккуратно, что мы оптимистично относимся к возможному скорому запуску, и, конечно, мы полностью поддерживаем открытие онлайн-продаж российского вина", - добавил он.
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В апреле 2023 года правительство внесло в Госдуму проект закона о проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи российского вина в интернете через сайт "Почты России". Для пресечения продажи алкоголя несовершеннолетним в законопроекте предусматривалась проверка при помощи Единой системы идентификации. Против эксперимента тогда выступили МВД и Минздрав РФ.
А Минцифры России в начале ноября этого года предложило запустить биометрию для покупки энергетиков, а также подтверждения за рубежом права на пенсию и входа на "Госуслуги". Кроме того, согласно проекту постановления, биометрию предлагается использовать для продажи алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции. При этом в министерстве отметили, что эта версия постановления - не финальная, а реализация сервисов еще будет обсуждаться с отраслью и прорабатываться с заинтересованными ведомствами.
В России с 1 марта 2025 года вступит в силу закон, по которому купить энергетические напитки можно будет только с 18 лет. Планируется, что подтвердить возраст в магазинах можно будет в том числе по стандартной биометрии.
 
РОССИЯАбрау-Дюрсобиометрия
 
 
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