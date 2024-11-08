https://1prime.ru/20241108/anafema-852682611.html

Путин рассказал о предании России "анафеме" со стороны Европы

Путин рассказал о предании России "анафеме" со стороны Европы - 08.11.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о предании России "анафеме" со стороны Европы

Руководство стран Европы предает Россию анафеме и не желает слушать каких-либо аргументов, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T00:01+0300

2024-11-08T00:01+0300

2024-11-08T00:01+0300

ес

россия

владимир путин

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Руководство стран Европы предает Россию анафеме и не желает слушать каких-либо аргументов, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Я считаю некорректным обращаться напрямую к населению тех стран (европейских – ред.), руководство которых предает нас анафеме и слушать ничего не хочет, никаких аргументов не хочет слушать", - сказал глава государства, комментируя, почему он не выступает перед европейской аудиторией. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://1prime.ru/20240829/evropa-851191838.html

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ес, россия, владимир путин