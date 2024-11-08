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Путин рассказал о предании России "анафеме" со стороны Европы - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о предании России "анафеме" со стороны Европы
Путин рассказал о предании России "анафеме" со стороны Европы - 08.11.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о предании России "анафеме" со стороны Европы
Руководство стран Европы предает Россию анафеме и не желает слушать каких-либо аргументов, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T00:01+0300
2024-11-08T00:01+0300
ес
россия
владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Руководство стран Европы предает Россию анафеме и не желает слушать каких-либо аргументов, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Я считаю некорректным обращаться напрямую к населению тех стран (европейских – ред.), руководство которых предает нас анафеме и слушать ничего не хочет, никаких аргументов не хочет слушать", - сказал глава государства, комментируя, почему он не выступает перед европейской аудиторией. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://1prime.ru/20240829/evropa-851191838.html
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ес, россия, владимир путин
ЕС, РОССИЯ, Владимир Путин
00:01 08.11.2024
 
Путин рассказал о предании России "анафеме" со стороны Европы

Путин: руководство европейских стран предает Россию анафеме и слушать ничего не желает

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Руководство стран Европы предает Россию анафеме и не желает слушать каких-либо аргументов, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Я считаю некорректным обращаться напрямую к населению тех стран (европейских – ред.), руководство которых предает нас анафеме и слушать ничего не хочет, никаких аргументов не хочет слушать", - сказал глава государства, комментируя, почему он не выступает перед европейской аудиторией.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
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29 августа, 07:34
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
ЕСРОССИЯВладимир Путин
 
 
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