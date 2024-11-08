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Суд арестовал гендиректора управления спецстроя Минобороны

Суд арестовал гендиректора управления спецстроя Минобороны - 08.11.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал гендиректора управления спецстроя Минобороны

Генеральный директор управления специального строительства Министерства обороны России заключен под стражу по обвинению в мошенничестве с государственными... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T20:03+0300

2024-11-08T20:03+0300

2024-11-08T20:03+0300

коррупция

суд

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор управления специального строительства Министерства обороны России заключен под стражу по обвинению в мошенничестве с государственными контрактами по решению Савеловского райсуда Москвы, сообщили РИА Новости в суде. Как уточнили, таким образом были удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования в отношении ряда фигурантов дел, среди которых гендиректор ФГУП "Главное управление специального строительства" министерства обороны России."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алесеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича", - сказали в суде. Подозреваемую Ольгу Павлову отправили под домашний арест. Все эти лица проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как полагает следствие, при совершении преступления при выполнении госконтрактов они ввели в заблуждение должностных лиц Минобороны.

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коррупция, суд