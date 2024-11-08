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Песков оценил развитие отношений России со странами АТЭС
Песков оценил развитие отношений России со странами АТЭС - 08.11.2024, ПРАЙМ
Песков оценил развитие отношений России со странами АТЭС
Российские отношения с государствами форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) развиваются очень хорошо. Об этом журналистам рассказал | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T09:31+0300
2024-11-08T09:31+0300
2024-11-08T09:31+0300
россия
атэс
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российские отношения с государствами форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) развиваются очень хорошо. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Со многими странами очень хорошо развиваются отношения по линии АТЭС", - сообщил пресс-секретарь российского президента в ответ на вопрос об участии России в предстоящем саммите АТЭС. Кроме того, Песков заявил, что на данный момент информации о планах передать послания от Путина кому-то из лидеров стран АТЭС через вице-премьера Алексея Оверчука пока нет. Однако, по его словам, это нормальная практика в двусторонних контактах.Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоится в столице Перу Лиме с 13 по 17 ноября. Российскую делегацию на саммите возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Соответствующее распоряжение ранее подписал президент России Владимир Путин.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — международная межправительственная площадка для диалога по вопросам укрепления экономической интеграции, расширения торговли, стимулирования экономического роста в Азиатско-тихоокеанском регионе.
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россия, атэс, дмитрий песков
РОССИЯ, АТЭС, Дмитрий Песков
Песков оценил развитие отношений России со странами АТЭС
Песков: отношения России со многими странами АТЭС развиваются очень хорошо
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российские отношения с государствами форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) развиваются очень хорошо. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Со многими странами очень хорошо развиваются отношения по линии АТЭС", - сообщил пресс-секретарь российского президента в ответ на вопрос об участии России в предстоящем саммите АТЭС.
Кроме того, Песков заявил, что на данный момент информации о планах передать послания от Путина кому-то из лидеров стран АТЭС через вице-премьера Алексея Оверчука пока нет. Однако, по его словам, это нормальная практика в двусторонних контактах.
Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоится в столице Перу Лиме с 13 по 17 ноября. Российскую делегацию на саммите возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Соответствующее распоряжение ранее подписал президент России Владимир Путин.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — международная межправительственная площадка для диалога по вопросам укрепления экономической интеграции, расширения торговли, стимулирования экономического роста в Азиатско-тихоокеанском регионе.
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