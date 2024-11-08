https://1prime.ru/20241108/avtorynok-852687118.html

В Россию в октябре завезли рекордное за 12 лет количество автомобилей

В Россию в октябре завезли рекордное за 12 лет количество автомобилей - 08.11.2024, ПРАЙМ

В Россию в октябре завезли рекордное за 12 лет количество автомобилей

В Россию по результатам октября завезли 112 тысяч новых машин, что стало абсолютным рекордом с 2012 года, когда поставки автомобилей составили порядка 120 тысяч | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T11:40+0300

2024-11-08T11:40+0300

2024-11-08T11:54+0300

россия

авторынок рф

импорт автомобилей

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В Россию по результатам октября завезли 112 тысяч новых машин, что стало абсолютным рекордом с 2012 года, когда поставки автомобилей составили порядка 120 тысяч моделей. Об этом сообщает "Автостат".Так, согласно данным, самыми популярными иномарками в октябре стали "китайцы", а именно Geely Monjaro, Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO. Пятерку лидеров завершили Haval M6 и GAC GS3.Отмечается, что по итогам десяти месяцев 2024 года в Россию завезли 795 тысячи новых легковых автомобилей, благодаря чему прирост составил 45,4 процента. Что касается импорта Россией машин с пробегом, то их поставки, напротив, сократились до 332,7 тысячи экземпляров.

https://1prime.ru/20241107/avto-852648816.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, импорт автомобилей