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В Россию в октябре завезли рекордное за 12 лет количество автомобилей - 08.11.2024, ПРАЙМ
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В Россию в октябре завезли рекордное за 12 лет количество автомобилей
В Россию в октябре завезли рекордное за 12 лет количество автомобилей - 08.11.2024, ПРАЙМ
В Россию в октябре завезли рекордное за 12 лет количество автомобилей
В Россию по результатам октября завезли 112 тысяч новых машин, что стало абсолютным рекордом с 2012 года, когда поставки автомобилей составили порядка 120 тысяч | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T11:40+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В Россию по результатам октября завезли 112 тысяч новых машин, что стало абсолютным рекордом с 2012 года, когда поставки автомобилей составили порядка 120 тысяч моделей. Об этом сообщает "Автостат".Так, согласно данным, самыми популярными иномарками в октябре стали "китайцы", а именно Geely Monjaro, Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO. Пятерку лидеров завершили Haval M6 и GAC GS3.Отмечается, что по итогам десяти месяцев 2024 года в Россию завезли 795 тысячи новых легковых автомобилей, благодаря чему прирост составил 45,4 процента. Что касается импорта Россией машин с пробегом, то их поставки, напротив, сократились до 332,7 тысячи экземпляров.
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россия, авторынок рф, импорт автомобилей
РОССИЯ, авторынок РФ, импорт автомобилей
11:40 08.11.2024 (обновлено: 11:54 08.11.2024)
 
В Россию в октябре завезли рекордное за 12 лет количество автомобилей

"Автостат": в РФ в октябре ввезли максимальное количество авто за 12 лет

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В Россию по результатам октября завезли 112 тысяч новых машин, что стало абсолютным рекордом с 2012 года, когда поставки автомобилей составили порядка 120 тысяч моделей. Об этом сообщает "Автостат".
Так, согласно данным, самыми популярными иномарками в октябре стали "китайцы", а именно Geely Monjaro, Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO. Пятерку лидеров завершили Haval M6 и GAC GS3.
Отмечается, что по итогам десяти месяцев 2024 года в Россию завезли 795 тысячи новых легковых автомобилей, благодаря чему прирост составил 45,4 процента. Что касается импорта Россией машин с пробегом, то их поставки, напротив, сократились до 332,7 тысячи экземпляров.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
В "Авто.ру" зафиксировали снижение средней стоимости авто с пробегом
Вчера, 08:00
 
РОССИЯавторынок РФимпорт автомобилей
 
 
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