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Обзавидуются. Названы диковинные "китайцы", которые можно купить в России

Обзавидуются. Названы диковинные "китайцы", которые можно купить в России - 08.11.2024, ПРАЙМ

Обзавидуются. Названы диковинные "китайцы", которые можно купить в России

Автомобильные эксперты "Autonews" раскрыли названия пяти эксклюзивных "китайцев", которым еще могут позавидовать в России. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T13:40+0300

2024-11-08T13:40+0300

2024-11-08T13:40+0300

россия

авторынок рф

китайский автопром

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Автомобильные эксперты "Autonews" раскрыли названия пяти эксклюзивных "китайцев", которым еще могут позавидовать в России.Так, в качестве первого автомобиля эксперты выделяют электрокар Arcfox Alpha T китайской марки BAIC, которая практически незнакома россиянам. Кроссовер сопоставим по габаритам с BMW X4, а величина его колесной базы достигает 2915 мм. Автомобиль базируется на модульной платформе Intelligent Module Criterion.Также аналитики выделяют полноприводную модель Denza D9, поступивший в продажу в 2022 году. Отмечается, что в салоне этого автомобиля установлено сразу семь экранов, а сиденья оснащены беспроводной зарядкой.Эксперты уделяют внимание люксовому внедорожнику YangWang U8, автомобилю на бензиновом двухлитровом двигателе мощностью 272 лошадиных сил. По словам автоэкспертов, главной особенностью этой машины являются четыре электромотора мощностью до 326 лошадиных сил.Гибридный внедорожник Polar Stone 01 марки Jishi занял почетное четвертое место. Эта модель является пока единственная моделью данной фирмы. Наиболее интересными моментами автомобиля являются дизайн от Pininfarina, полный привод, 5,5 с до сотни, внедорожный круиз-контроль, два электромотора, а также запас хода 235 километров.Также издание упоминает электрический кроссовер G9 от XPeng, который представляет собой самую технологически передовую модель китайской марки. Отмечается, что россиянам доступны только варианты с полным приводом по цене от 6,3 миллиона до девяти миллионов рублей.

https://1prime.ru/20241014/toyota-852166949.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, китайский автопром