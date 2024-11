https://1prime.ru/20241108/bankrotstvo-852697645.html

МКБ подал иски о банкротстве структур девелопера Seven Suns

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) подал иски о банкротстве нескольких структур застройщика Seven Suns Development и его владельца Алексея Рыжкова, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Как указывается в них, МКБ на прошлой неделе подал иски о банкротстве ООО "Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург", ООО "Севен Санс Девелопмент СПБ Восток", ООО "Севен Санс Девелопмент Мск Юго-Запад" и их учредителя Рыжкова в арбитражные суды Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, а также Вологодской области. В апреле Тушинский суд Москвы арестовал Рыжкова по уголовному делу о привлечении денег дольщиков с нарушением закона. Ранее, в феврале, Арбитражный суд Москвы признал банкротом входящее в Seven Suns ООО "Севен Санс Недвижимость Мск". Seven Suns Development занимается строительством жилья в Москве, Вологде и Петербурге. В столице самым известным проектом компании был жилой комплекс "Сказочный лес" у границ нацпарка "Лосиный остров". Администрация парка с 2019 года пыталась добиться в суде незаконности строительства жилья в 150-метровой охранной зоне природной территории. При этом сдача ЖК затянулась на несколько лет, покупатели должны были получить квартиры еще в 2021 году. Осенью текущего года власти Москвы договорились о достройке жилых комплексов Seven Suns "Станция Л", "Сказочный лес" и "В стремлении к свету" с компанией Capital Group. Также сообщалось, что в достройке "Станции Л" примет участие ПИК.

