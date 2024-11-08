https://1prime.ru/20241108/bankrotstvo-852697645.html
МКБ подал иски о банкротстве структур девелопера Seven Suns
МКБ подал иски о банкротстве структур девелопера Seven Suns - 08.11.2024, ПРАЙМ
МКБ подал иски о банкротстве структур девелопера Seven Suns
Московский кредитный банк (МКБ) подал иски о банкротстве нескольких структур застройщика Seven Suns Development и его владельца Алексея Рыжкова, следует из... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T16:54+0300
2024-11-08T16:54+0300
2024-11-08T16:54+0300
россия
мкб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849505953_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc763e636b3312fb9f4b9777400415e1.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) подал иски о банкротстве нескольких структур застройщика Seven Suns Development и его владельца Алексея Рыжкова, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Как указывается в них, МКБ на прошлой неделе подал иски о банкротстве ООО "Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург", ООО "Севен Санс Девелопмент СПБ Восток", ООО "Севен Санс Девелопмент Мск Юго-Запад" и их учредителя Рыжкова в арбитражные суды Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, а также Вологодской области. В апреле Тушинский суд Москвы арестовал Рыжкова по уголовному делу о привлечении денег дольщиков с нарушением закона. Ранее, в феврале, Арбитражный суд Москвы признал банкротом входящее в Seven Suns ООО "Севен Санс Недвижимость Мск". Seven Suns Development занимается строительством жилья в Москве, Вологде и Петербурге. В столице самым известным проектом компании был жилой комплекс "Сказочный лес" у границ нацпарка "Лосиный остров". Администрация парка с 2019 года пыталась добиться в суде незаконности строительства жилья в 150-метровой охранной зоне природной территории. При этом сдача ЖК затянулась на несколько лет, покупатели должны были получить квартиры еще в 2021 году. Осенью текущего года власти Москвы договорились о достройке жилых комплексов Seven Suns "Станция Л", "Сказочный лес" и "В стремлении к свету" с компанией Capital Group. Также сообщалось, что в достройке "Станции Л" примет участие ПИК.
https://1prime.ru/20241030/servis-852514733.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849505953_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3aa371934683e2a0dd5d9f8caf0411e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мкб
МКБ подал иски о банкротстве структур девелопера Seven Suns
МКБ подал иски о банкротстве нескольких структур девелопера Seven Suns
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) подал иски о банкротстве нескольких структур застройщика Seven Suns Development и его владельца Алексея Рыжкова, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Как указывается в них, МКБ на прошлой неделе подал иски о банкротстве ООО "Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург", ООО "Севен Санс Девелопмент СПБ Восток", ООО "Севен Санс Девелопмент Мск Юго-Запад" и их учредителя Рыжкова в арбитражные суды Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, а также Вологодской области.
В апреле Тушинский суд Москвы арестовал Рыжкова по уголовному делу о привлечении денег дольщиков с нарушением закона. Ранее, в феврале, Арбитражный суд Москвы признал банкротом входящее в Seven Suns ООО "Севен Санс Недвижимость Мск".
Seven Suns Development занимается строительством жилья в Москве, Вологде и Петербурге. В столице самым известным проектом компании был жилой комплекс "Сказочный лес" у границ нацпарка "Лосиный остров". Администрация парка с 2019 года пыталась добиться в суде незаконности строительства жилья в 150-метровой охранной зоне природной территории. При этом сдача ЖК затянулась на несколько лет, покупатели должны были получить квартиры еще в 2021 году.
Осенью текущего года власти Москвы договорились о достройке жилых комплексов Seven Suns "Станция Л", "Сказочный лес" и "В стремлении к свету" с компанией Capital Group. Также сообщалось, что в достройке "Станции Л" примет участие ПИК.
МКБ Премиум назвали самым клиентоцентричным премиальным сервисом в России