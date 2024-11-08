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Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт
Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт - 08.11.2024, ПРАЙМ
Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт
Финский правозащитник Йохан Бекман, который ранее получил гражданство РФ, получил и российский паспорт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T23:03+0300
2024-11-08T23:03+0300
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финляндия
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Финский правозащитник Йохан Бекман, который ранее получил гражданство РФ, получил и российский паспорт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин своим указом предоставил Бекману, который известен правозащитной деятельностью в отношении россиян в Финляндии и других европейских странах, российское гражданство. "Сегодня мои коллеги из управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия вручили российский паспорт Йохану Бекману. Указ о принятии Йохана Бекмана в гражданство 21 октября подписал президент Российской Федерации Владимир Путин", - написала Волк. Также она выложила кадры с вручением паспорта Бекману. Бекман - финский и российский общественно-политическим деятель, публицист. С 2009 году он занимается правозащитной деятельностью в отношении россиян в Европе. На его счету ряд российских наград, в частности, литературная премия "Полярная Звезда" Союза писателей России. В 2015 году ему вручили орден Золотой звезды "Миротворца", а в 2017 Бекман, как сообщается на его официальном сайте, был награжден главой ДНР Александром Захарченко орденом Дружбы Народов.
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россия, финляндия
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
23:03 08.11.2024
 
Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт

МВД России: финский правозащитник Бекман получил российский паспорт

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Финский правозащитник Йохан Бекман, который ранее получил гражданство РФ, получил и российский паспорт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин своим указом предоставил Бекману, который известен правозащитной деятельностью в отношении россиян в Финляндии и других европейских странах, российское гражданство.
"Сегодня мои коллеги из управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия вручили российский паспорт Йохану Бекману. Указ о принятии Йохана Бекмана в гражданство 21 октября подписал президент Российской Федерации Владимир Путин", - написала Волк.
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Также она выложила кадры с вручением паспорта Бекману.
Бекман - финский и российский общественно-политическим деятель, публицист. С 2009 году он занимается правозащитной деятельностью в отношении россиян в Европе. На его счету ряд российских наград, в частности, литературная премия "Полярная Звезда" Союза писателей России. В 2015 году ему вручили орден Золотой звезды "Миротворца", а в 2017 Бекман, как сообщается на его официальном сайте, был награжден главой ДНР Александром Захарченко орденом Дружбы Народов.
 
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