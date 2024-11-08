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Бензин Аи-95 на бирже в России продолжил дорожать в пятницу

Бензин Аи-95 на бирже в России продолжил дорожать в пятницу - 08.11.2024, ПРАЙМ

Бензин Аи-95 на бирже в России продолжил дорожать в пятницу

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на 0,88%, до 61 777 рублей за тонну,... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T14:20+0300

2024-11-08T14:20+0300

2024-11-08T14:20+0300

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россия

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на 0,88%, до 61 777 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Марка дешевела в течение пяти торговых сессий подряд. В начале недели стоимость Аи-95 опустилась ниже 61 000 рублей за тонну впервые с конца июня, а в четверг цена вернулась к росту. Цена на Аи-92 в пятницу также выросла по территориальному индексу Европейской части России, на 0,49% - до 59 834 рублей за тонну. Также подорожало межсезонное и зимнее дизельное топливо. Стоимость межсезонного дизтоплива поднялась на 0,65%, до 58 595 рублей за тонну, зимнего - на 0,17%, до 72 233 рублей. В то же время тонна летнего дизтоплива подешевела на 0,49% - до 60 077 рублей. Мазут за день вырос в цене на 1,49%, до 28 183 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 3,06%, до 33 438 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,01% - до 80 156 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

https://1prime.ru/20241023/benzin-852378276.html

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россия, бензин, спбмтсб