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Новак рассказал о перспективах снятия запрета на экспорт бензина Аи-92
Новак рассказал о перспективах снятия запрета на экспорт бензина Аи-92 - 08.11.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о перспективах снятия запрета на экспорт бензина Аи-92
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что поручил Минэнерго РФ в ближайшее время проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T15:33+0300
2024-11-08T15:33+0300
2024-11-08T15:33+0300
энергетика
россия
бензин
александр новак
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что поручил Минэнерго РФ в ближайшее время проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92 из России; запрет будет снят, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. "Мы получили сейчас предложение, я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли предложение необходимое", - ответил Новак в кулуарах Русского экономического форума на вопрос, обсуждается ли снятие запрета экспорта бензина, очертив сроки выполнения поручения как "в ближайшее время". "Речь идет только пока о 92 бензине. Сейчас анализируется баланс, и в случае, если у нас будут подтверждены излишки и затоваривание, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства", - добавил Новак. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
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россия, бензин, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Бензин, Александр Новак
Новак рассказал о перспективах снятия запрета на экспорт бензина Аи-92
Новак: власти обсудят вопрос снятия запрета на экспорт бензина Аи-92
ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что поручил Минэнерго РФ в ближайшее время проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92 из России; запрет будет снят, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.
"Мы получили сейчас предложение, я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли предложение необходимое", - ответил Новак в кулуарах Русского экономического форума на вопрос, обсуждается ли снятие запрета экспорта бензина, очертив сроки выполнения поручения как "в ближайшее время".
"Речь идет только пока о 92 бензине. Сейчас анализируется баланс, и в случае, если у нас будут подтверждены излишки и затоваривание, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства", - добавил Новак.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
Бензин Аи-95 на бирже в России продолжил дорожать в пятницу