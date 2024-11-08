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"Яндекс" планирует инвестиции в сфере ИИ в Индонезии - 08.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Яндекс" планирует инвестиции в сфере ИИ в Индонезии
"Яндекс" планирует инвестиции в сфере ИИ в Индонезии - 08.11.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" планирует инвестиции в сфере ИИ в Индонезии
"Яндекс" планирует инвестировать в сферу искусственного интеллекта (ИИ) в Индонезии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства связи и... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T15:43+0300
2024-11-08T15:46+0300
экономика
яндекс
индонезия
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" планирует инвестировать в сферу искусственного интеллекта (ИИ) в Индонезии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства связи и цифровых технологий страны."Российский интернет-гигант "Яндекс" планирует инвестировать в экосистему искусственного интеллекта Индонезии... Меутья Хафид, министр связи Индонезии, в четверг встретилась с Александром Поповским, главой международного поискового подразделения "Яндекса", а также сказала, что компания представила свой план расширить поисковую платформу в Индонезии", - сообщает агентство.При этом добавляется, что в распространенном релизе не были представлены размеры инвестиций, а также что они за собой влекут.Как отмечает Рейтер, Индонезия в последние месяцы заинтересовала крупные технологические компании. Так, в апреле сообщалось о совместных планах Nvidia и индонезийская компания PT Indosat Ooredoo Hutchison построить в стране центр искусственного интеллекта стоимостью в 200 миллионов долларов.Кроме того, компания Microsoft ранее в этом году заявила, что в течение следующих лет инвестирует инвестирует 1,7 миллиарда долларов в развитие облачных сервисов и искусственного интеллекта в Индонезии, что включает в себя строительство центров обработки данных.
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яндекс, индонезия
Экономика, Яндекс, ИНДОНЕЗИЯ
15:43 08.11.2024 (обновлено: 15:46 08.11.2024)
 
"Яндекс" планирует инвестиции в сфере ИИ в Индонезии

Reuters: "Яндекс" планирует инвестировать в сфере ИИ в Индонезии

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Яндекса" в павильоне "Минпромторга"
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс" планирует инвестировать в сферу искусственного интеллекта (ИИ) в Индонезии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства связи и цифровых технологий страны.
"Российский интернет-гигант "Яндекс" планирует инвестировать в экосистему искусственного интеллекта Индонезии... Меутья Хафид, министр связи Индонезии, в четверг встретилась с Александром Поповским, главой международного поискового подразделения "Яндекса", а также сказала, что компания представила свой план расширить поисковую платформу в Индонезии", - сообщает агентство.
При этом добавляется, что в распространенном релизе не были представлены размеры инвестиций, а также что они за собой влекут.
Как отмечает Рейтер, Индонезия в последние месяцы заинтересовала крупные технологические компании. Так, в апреле сообщалось о совместных планах Nvidia и индонезийская компания PT Indosat Ooredoo Hutchison построить в стране центр искусственного интеллекта стоимостью в 200 миллионов долларов.
Кроме того, компания Microsoft ранее в этом году заявила, что в течение следующих лет инвестирует инвестирует 1,7 миллиарда долларов в развитие облачных сервисов и искусственного интеллекта в Индонезии, что включает в себя строительство центров обработки данных.
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