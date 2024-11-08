https://1prime.ru/20241108/bitkoin-852702232.html

Стоимость биткоина впервые в истории достигла $77 тысяч

Стоимость биткоина впервые в истории достигла $77 тысяч - 08.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина впервые в истории достигла $77 тысяч

Стоимость биткоина растет в пятницу на 1%, показатель впервые в истории достиг отметки в 77 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T22:37+0300

2024-11-08T22:37+0300

2024-11-08T22:37+0300

криптовалюта

биткоин

https://cdnn.1prime.ru/img/83430/96/834309658_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71c1339a4a97f0288aae77628d6352b5.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в пятницу на 1%, показатель впервые в истории достиг отметки в 77 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.24 мск дорожал на 1% за сутки - до 76 847 долларов. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 77 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,1% - в среднем до 76 959 долларов. Динамика также приводится за сутки. Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США. Только в среду криптовалюта подорожала почти на 9%.

https://1prime.ru/20241106/bitkoin-852635439.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин