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Стоимость биткоина впервые в истории достигла $77 тысяч - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина впервые в истории достигла $77 тысяч
Стоимость биткоина впервые в истории достигла $77 тысяч - 08.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые в истории достигла $77 тысяч
Стоимость биткоина растет в пятницу на 1%, показатель впервые в истории достиг отметки в 77 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T22:37+0300
2024-11-08T22:37+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в пятницу на 1%, показатель впервые в истории достиг отметки в 77 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.24 мск дорожал на 1% за сутки - до 76 847 долларов. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 77 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,1% - в среднем до 76 959 долларов. Динамика также приводится за сутки. Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США. Только в среду криптовалюта подорожала почти на 9%.
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биткоин
Криптовалюта, Биткоин
22:37 08.11.2024
 
Стоимость биткоина впервые в истории достигла $77 тысяч

Стоимость биткоина растет на 1%, впервые в истории достигла 77 тысяч долларов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты. - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в пятницу на 1%, показатель впервые в истории достиг отметки в 77 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.24 мск дорожал на 1% за сутки - до 76 847 долларов. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 77 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,1% - в среднем до 76 959 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США. Только в среду криптовалюта подорожала почти на 9%.
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6 ноября, 09:29
 
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