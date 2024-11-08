https://1prime.ru/20241108/biznes-852686603.html
Глава "Опоры России" назвал малый бизнес в стране по-настоящему народным
Глава "Опоры России" назвал малый бизнес в стране по-настоящему народным - 08.11.2024, ПРАЙМ
Глава "Опоры России" назвал малый бизнес в стране по-настоящему народным
Малый бизнес в России стал сейчас поистине народным, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T11:26+0300
2024-11-08T11:26+0300
2024-11-08T11:26+0300
экономика
россия
малый бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - ПРАЙМ. Малый бизнес в России стал сейчас поистине народным, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "В нынешнем году завершается национальный проект по малому и среднему предпринимательству (МСП). Огромная работа, проделанная за шесть лет вместе с властями всех уровней в его рамках, дала большие, впечатляющие результаты", - сказал он в ходе второго Русского экономического форума. По его словам, "на 10 октября нынешнего года в стране зарегистрировано 6 миллионов 437 тысяч субъектов МСП, в то время как в 2020 году их было 5 миллионов 619 тысяч, плюс более 800 тысяч новых предпринимательских субъектов, в МСП сейчас занято в общей сложности более 33 миллионов граждан". "Если посмотреть на статистику того, как общество воспринимает сегодня МСП, то, по замерам разных социологических агентств, отношение россиян к малому и среднему предпринимательству весьма положительное", - добавил Калинин. Так, развитие МСП одобряет 88% респондентов в России, а среди молодежи эта доля составляет более 95%, заметил глава "Опоры России". "Малый бизнес в России не просто малый бизнес. Это - народный бизнес, который пользуется всенародной поддержкой", - подчеркнул он. Со следующего года, напомнил Калинин, "малый и средний бизнес упакован в большой национальный проект "Эффективная конкурентная экономика", курировать который будет вице-премьер Александр Новак.
https://1prime.ru/20241107/mts-852657736.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_898eeb15cdad562ffa37efa51f226586.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, малый бизнес
Экономика, РОССИЯ, малый бизнес
Глава "Опоры России" назвал малый бизнес в стране по-настоящему народным
Калинин: малый бизнес в России стал к сегодняшнему дню по-настоящему народным
ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - ПРАЙМ. Малый бизнес в России стал сейчас поистине народным, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
"В нынешнем году завершается национальный проект по малому и среднему предпринимательству (МСП). Огромная работа, проделанная за шесть лет вместе с властями всех уровней в его рамках, дала большие, впечатляющие результаты", - сказал он в ходе второго Русского экономического форума.
По его словам, "на 10 октября нынешнего года в стране зарегистрировано 6 миллионов 437 тысяч субъектов МСП, в то время как в 2020 году их было 5 миллионов 619 тысяч, плюс более 800 тысяч новых предпринимательских субъектов, в МСП сейчас занято в общей сложности более 33 миллионов граждан".
"Если посмотреть на статистику того, как общество воспринимает сегодня МСП, то, по замерам разных социологических агентств, отношение россиян к малому и среднему предпринимательству весьма положительное", - добавил Калинин.
Так, развитие МСП одобряет 88% респондентов в России, а среди молодежи эта доля составляет более 95%, заметил глава "Опоры России". "Малый бизнес в России не просто малый бизнес. Это - народный бизнес, который пользуется всенародной поддержкой", - подчеркнул он.
Со следующего года, напомнил Калинин, "малый и средний бизнес упакован в большой национальный проект "Эффективная конкурентная экономика", курировать который будет вице-премьер Александр Новак.
В МТС предупредили о значительном росте кибератак на крупный бизнес в РФ