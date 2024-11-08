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Глава "Опоры России" назвал малый бизнес в стране по-настоящему народным

Глава "Опоры России" назвал малый бизнес в стране по-настоящему народным - 08.11.2024, ПРАЙМ

Глава "Опоры России" назвал малый бизнес в стране по-настоящему народным

Малый бизнес в России стал сейчас поистине народным, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T11:26+0300

2024-11-08T11:26+0300

2024-11-08T11:26+0300

экономика

россия

малый бизнес

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - ПРАЙМ. Малый бизнес в России стал сейчас поистине народным, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "В нынешнем году завершается национальный проект по малому и среднему предпринимательству (МСП). Огромная работа, проделанная за шесть лет вместе с властями всех уровней в его рамках, дала большие, впечатляющие результаты", - сказал он в ходе второго Русского экономического форума. По его словам, "на 10 октября нынешнего года в стране зарегистрировано 6 миллионов 437 тысяч субъектов МСП, в то время как в 2020 году их было 5 миллионов 619 тысяч, плюс более 800 тысяч новых предпринимательских субъектов, в МСП сейчас занято в общей сложности более 33 миллионов граждан". "Если посмотреть на статистику того, как общество воспринимает сегодня МСП, то, по замерам разных социологических агентств, отношение россиян к малому и среднему предпринимательству весьма положительное", - добавил Калинин. Так, развитие МСП одобряет 88% респондентов в России, а среди молодежи эта доля составляет более 95%, заметил глава "Опоры России". "Малый бизнес в России не просто малый бизнес. Это - народный бизнес, который пользуется всенародной поддержкой", - подчеркнул он. Со следующего года, напомнил Калинин, "малый и средний бизнес упакован в большой национальный проект "Эффективная конкурентная экономика", курировать который будет вице-премьер Александр Новак.

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россия, малый бизнес