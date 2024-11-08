https://1prime.ru/20241108/dagestan-852687706.html

В Дагестане задержали экс-замминистра образования за взятки

В Дагестане задержали экс-замминистра образования за взятки - 08.11.2024, ПРАЙМ

В Дагестане задержали экс-замминистра образования за взятки

В Дагестане задержали бывшего заместителя главы минобразования и науки. Об этом агентству РИА Новости сообщили в СК РФ. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T12:18+0300

2024-11-08T12:18+0300

2024-11-08T12:18+0300

россия

следственный комитет

дагестан

коррупция

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В Дагестане задержали бывшего заместителя главы минобразования и науки. Об этом агентству РИА Новости сообщили в СК РФ.Так, отмечается, что экс-замминистра подозревают в коррупционных махинациях на 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.По данным следствия, подозреваемый получил взятку в 60 миллионов рублей с 2013 по 2023 годы от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении государственных контрактов.Отмечается, что в совокупности экс-замминистра и вышеуказанное лицо заключили 15 контрактов.

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россия, следственный комитет, дагестан, коррупция