https://1prime.ru/20241108/dagestan-852687706.html
В Дагестане задержали экс-замминистра образования за взятки
В Дагестане задержали экс-замминистра образования за взятки - 08.11.2024, ПРАЙМ
В Дагестане задержали экс-замминистра образования за взятки
В Дагестане задержали бывшего заместителя главы минобразования и науки. Об этом агентству РИА Новости сообщили в СК РФ. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T12:18+0300
2024-11-08T12:18+0300
2024-11-08T12:18+0300
россия
следственный комитет
дагестан
коррупция
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В Дагестане задержали бывшего заместителя главы минобразования и науки. Об этом агентству РИА Новости сообщили в СК РФ.Так, отмечается, что экс-замминистра подозревают в коррупционных махинациях на 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.По данным следствия, подозреваемый получил взятку в 60 миллионов рублей с 2013 по 2023 годы от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении государственных контрактов.Отмечается, что в совокупности экс-замминистра и вышеуказанное лицо заключили 15 контрактов.
https://1prime.ru/20241022/kvesty-852310322.html
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_480e0cebb04021e0e488aaa215c7fc87.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет, дагестан, коррупция
РОССИЯ, Следственный комитет, Дагестан, коррупция
В Дагестане задержали экс-замминистра образования за взятки
СК: экс-замминистра образования Дагестана задержан за взятки на 60 миллионов руб
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В Дагестане задержали бывшего заместителя главы минобразования и науки. Об этом агентству РИА Новости сообщили в СК РФ.
Так, отмечается, что экс-замминистра подозревают в коррупционных махинациях на 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, подозреваемый получил взятку в 60 миллионов рублей с 2013 по 2023 годы от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении государственных контрактов.
Отмечается, что в совокупности экс-замминистра и вышеуказанное лицо заключили 15 контрактов.
СК поддержал принятие стандартов безопасности квестов