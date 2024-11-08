https://1prime.ru/20241108/diztoplivo-852700387.html
Минэнерго объяснило рост цен на дизтопливо
Минэнерго объяснило рост цен на дизтопливо - 08.11.2024, ПРАЙМ
Минэнерго объяснило рост цен на дизтопливо
Рост цен на дизельное топливо в России происходит из-за необходимости перехода на его межсезонные и зимние сорта, также на увеличение стоимости влияет общий... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T19:15+0300
2024-11-08T19:15+0300
2024-11-08T19:15+0300
энергетика
дизельное топливо
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на дизельное топливо в России происходит из-за необходимости перехода на его межсезонные и зимние сорта, также на увеличение стоимости влияет общий рост автомобильных грузоперевозок, сообщили в Минэнерго. Согласно данным Росстата, средняя розничная цена дизтоплива в России с 28 октября по 5 ноября выросла на 0,5%, или на 34 копейки, до 67,79 рубля за литр. На предыдущей неделе прирост цен достигал 0,3% впервые с конца июля. "Цены на дизельное топливо меняются под влиянием сезонного фактора и необходимости перехода на межсезонные и зимние его сорта. Кроме того, на цены также оказывает влияние общий рост автомобильных грузоперевозок", - говорится в сообщении. В Минэнерго также добавили, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением.
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дизельное топливо, минэнерго рф
Энергетика, дизельное топливо, Минэнерго РФ
Минэнерго объяснило рост цен на дизтопливо
Минэнерго связало рост цен на дизтопливо с необходимостью перехода на зимние сорта
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на дизельное топливо в России происходит из-за необходимости перехода на его межсезонные и зимние сорта, также на увеличение стоимости влияет общий рост автомобильных грузоперевозок, сообщили в Минэнерго.
Согласно данным Росстата, средняя розничная цена дизтоплива в России с 28 октября по 5 ноября выросла на 0,5%, или на 34 копейки, до 67,79 рубля за литр. На предыдущей неделе прирост цен достигал 0,3% впервые с конца июля.
"Цены на дизельное топливо меняются под влиянием сезонного фактора и необходимости перехода на межсезонные и зимние его сорта. Кроме того, на цены также оказывает влияние общий рост автомобильных грузоперевозок", - говорится в сообщении.
В Минэнерго также добавили, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением.
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