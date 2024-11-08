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Новак объяснил решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак объяснил решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти
Новак объяснил решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти - 08.11.2024, ПРАЙМ
Новак объяснил решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти
Решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти на месяц с декабря связано со снижением сезонного спроса в зимний период, будем оценивать ситуацию на рынке,... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T16:46+0300
2024-11-08T16:59+0300
энергетика
россия
александр новак
опек
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти на месяц с декабря связано со снижением сезонного спроса в зимний период, будем оценивать ситуацию на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Секретариат Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) 3 ноября объявил, что ОПЕК+ сдвинул постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря.Принцип работы России в рамках ОПЕК+ заключаются в том, чтобы внимательно следить за рынком, мониторить баланс спроса и предложения и исходя из текущей ситуации принимать дальнейшие решения, подчеркнул Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Поэтому абсолютно объективно, исходя из того, что сегодня у нас зимний период и падение спроса относительно летнего периода, то есть меньше автомобилей зимой потребляет нефтепродукты и ездит, сезон отпусков заканчивается. С точки зрения баланса спроса и предложения целесообразно предложение несколько отодвинуть вправо", - сказал он."Будем также внимательно смотреть, что будет дальше на рынке. Мы пока отложили на месяц. У нас будет министерская встреча в начале декабря, где мы проанализируем через месяц текущий статус, прогноз на первый квартал. И исходя из ситуации будем принимать решение", - добавил Новак.
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россия, александр новак, опек
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, ОПЕК
16:46 08.11.2024 (обновлено: 16:59 08.11.2024)
 
Новак объяснил решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти

Новак: решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти связано со снижением спроса

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк*Министр энергетики РФ Александр Новак
*Министр энергетики РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти на месяц с декабря связано со снижением сезонного спроса в зимний период, будем оценивать ситуацию на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Секретариат Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) 3 ноября объявил, что ОПЕК+ сдвинул постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря.
Принцип работы России в рамках ОПЕК+ заключаются в том, чтобы внимательно следить за рынком, мониторить баланс спроса и предложения и исходя из текущей ситуации принимать дальнейшие решения, подчеркнул Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Поэтому абсолютно объективно, исходя из того, что сегодня у нас зимний период и падение спроса относительно летнего периода, то есть меньше автомобилей зимой потребляет нефтепродукты и ездит, сезон отпусков заканчивается. С точки зрения баланса спроса и предложения целесообразно предложение несколько отодвинуть вправо", - сказал он.
"Будем также внимательно смотреть, что будет дальше на рынке. Мы пока отложили на месяц. У нас будет министерская встреча в начале декабря, где мы проанализируем через месяц текущий статус, прогноз на первый квартал. И исходя из ситуации будем принимать решение", - добавил Новак.
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