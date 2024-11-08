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Украинский олигарх Фукс оставил в России долгов на 625 миллионов рублей

Украинский олигарх Фукс оставил в России долгов на 625 миллионов рублей - 08.11.2024, ПРАЙМ

Украинский олигарх Фукс оставил в России долгов на 625 миллионов рублей

Украинский олигарх Павел Фукс оставил в России долгов на более чем 624 миллионов рублей. Об этом говорится в документах, с которым ознакомилось агентство РИА... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T08:20+0300

2024-11-08T08:20+0300

2024-11-08T08:20+0300

россия

украина

мошенничество

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Украинский олигарх Павел Фукс оставил в России долгов на более чем 624 миллионов рублей. Об этом говорится в документах, с которым ознакомилось агентство РИА Новости.Отмечается, что точная сумма долга составляет 624 664 851 рублей. В 2018 году Фукс попал под российские санкции, а также против него было возбуждено два уголовных дела. Уточняется, что одно из этих дел касалось мошеннических операций с деньгами дольщиков ЖК Sky House, в ходе которого Фукса заочно обвинили в хищениях, совершенных по предварительному сговору в особо крупном размере.На данный момент Павел Фукс находится в уголовном розыске.

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россия, украина, мошенничество