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Украинский олигарх Фукс оставил в России долгов на 625 миллионов рублей - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Украинский олигарх Фукс оставил в России долгов на 625 миллионов рублей
Украинский олигарх Фукс оставил в России долгов на 625 миллионов рублей - 08.11.2024, ПРАЙМ
Украинский олигарх Фукс оставил в России долгов на 625 миллионов рублей
Украинский олигарх Павел Фукс оставил в России долгов на более чем 624 миллионов рублей. Об этом говорится в документах, с которым ознакомилось агентство РИА... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T08:20+0300
2024-11-08T08:20+0300
россия
украина
мошенничество
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Украинский олигарх Павел Фукс оставил в России долгов на более чем 624 миллионов рублей. Об этом говорится в документах, с которым ознакомилось агентство РИА Новости.Отмечается, что точная сумма долга составляет 624 664 851 рублей. В 2018 году Фукс попал под российские санкции, а также против него было возбуждено два уголовных дела. Уточняется, что одно из этих дел касалось мошеннических операций с деньгами дольщиков ЖК Sky House, в ходе которого Фукса заочно обвинили в хищениях, совершенных по предварительному сговору в особо крупном размере.На данный момент Павел Фукс находится в уголовном розыске.
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россия, украина, мошенничество
РОССИЯ, УКРАИНА, мошенничество
08:20 08.11.2024
 
Украинский олигарх Фукс оставил в России долгов на 625 миллионов рублей

Украинский олигарх Павел Фукс задолжал в России более 624 миллионов рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Украинский олигарх Павел Фукс оставил в России долгов на более чем 624 миллионов рублей. Об этом говорится в документах, с которым ознакомилось агентство РИА Новости.
Отмечается, что точная сумма долга составляет 624 664 851 рублей. В 2018 году Фукс попал под российские санкции, а также против него было возбуждено два уголовных дела.
Уточняется, что одно из этих дел касалось мошеннических операций с деньгами дольщиков ЖК Sky House, в ходе которого Фукса заочно обвинили в хищениях, совершенных по предварительному сговору в особо крупном размере.
На данный момент Павел Фукс находится в уголовном розыске.
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