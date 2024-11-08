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Эксперт рассказал, с какими проблемами столкнется ЕС после избрания Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, с какими проблемами столкнется ЕС после избрания Трампа
Эксперт рассказал, с какими проблемами столкнется ЕС после избрания Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, с какими проблемами столкнется ЕС после избрания Трампа
Экономика Евросоюза столкнется с большими проблемами после прихода к власти в США победившего на президентских выборах Дональда Трампа, в том числе из-за... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T17:19+0300
2024-11-08T17:20+0300
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - ПРАЙМ. Экономика Евросоюза столкнется с большими проблемами после прихода к власти в США победившего на президентских выборах Дональда Трампа, в том числе из-за допущенных ранее ошибок в отношениях с Россией и Китаем, от которых Брюссель "недальновидно дистанцировался", считает французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард. В ЕС опасаются, что победивший на выборах Трамп не только сократит финансирование конфликта на Украине, но и вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. "ЕС, который уже испытывает большие экономические трудности, увидит, что проблемы еще больше усугубятся, поскольку он изолировал себя от потенциальных партнеров, таких как Россия и Китай, которые могли бы дать ему альтернативные решения. ЕС окажется как бы в экономической войне на трёх фронтах: с США, которые не сделают ему больше никаких поблажек, а также с Россией и Китаем, от которых ЕС недальновидно дистанцировался", - сказал Делавард в беседе с РИА Новости. Эксперт уверен, что Трамп будет действовать как деловой человек и предприниматель. "Трамп хочет восстановления экономики США путем релокации предприятий, ведущих экономическую деятельность, а также выправив торговый баланс с партнерами", – полагает собеседник агентства. По его мнению, усилия Трампа будут направлены на то, чтобы выправить отрицательный торговый баланс США, в том числе со странами ЕС. "Он будет решать проблемы и кризисы с экономической точки зрения, а не с военной, его цели заключаются в сокращении торгового дефицита США, сохранении статуса доллара как можно дольше и реиндустриализации своей страны для лучшего обеспечения ее процветания", - считает Делавард. Эксперт отметил, что для Европы эта тенденция не нова, об "экономической войне", которую ведут США, говорил еще бывший президент Франции Франсуа Миттеран. "Это неизвестная война, перманентная война без смертей, но все же война насмерть", - привел эксперт слова бывшего французского лидера. ЕС в последние годы не только вводил беспрецедентные односторонние санкции против России, но и принимал многочисленные ограничительные меры против китайских экспортеров, инвесторов и цифровых платформ. В конце октября ЕС официально утвердил решение о введении дополнительных пошлин на электромобили из Китая в размере до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением.
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ес, сша, дональд трамп
ЕС, США, Дональд Трамп
17:19 08.11.2024 (обновлено: 17:20 08.11.2024)
 
Эксперт рассказал, с какими проблемами столкнется ЕС после избрания Трампа

Эксперт: ЕС будет вести экономическую войну на трех фронтах после избрания Трампа

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - ПРАЙМ. Экономика Евросоюза столкнется с большими проблемами после прихода к власти в США победившего на президентских выборах Дональда Трампа, в том числе из-за допущенных ранее ошибок в отношениях с Россией и Китаем, от которых Брюссель "недальновидно дистанцировался", считает французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.
В ЕС опасаются, что победивший на выборах Трамп не только сократит финансирование конфликта на Украине, но и вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза.
"ЕС, который уже испытывает большие экономические трудности, увидит, что проблемы еще больше усугубятся, поскольку он изолировал себя от потенциальных партнеров, таких как Россия и Китай, которые могли бы дать ему альтернативные решения. ЕС окажется как бы в экономической войне на трёх фронтах: с США, которые не сделают ему больше никаких поблажек, а также с Россией и Китаем, от которых ЕС недальновидно дистанцировался", - сказал Делавард в беседе с РИА Новости.
Эксперт уверен, что Трамп будет действовать как деловой человек и предприниматель.
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"Трамп хочет восстановления экономики США путем релокации предприятий, ведущих экономическую деятельность, а также выправив торговый баланс с партнерами", – полагает собеседник агентства.
По его мнению, усилия Трампа будут направлены на то, чтобы выправить отрицательный торговый баланс США, в том числе со странами ЕС.
"Он будет решать проблемы и кризисы с экономической точки зрения, а не с военной, его цели заключаются в сокращении торгового дефицита США, сохранении статуса доллара как можно дольше и реиндустриализации своей страны для лучшего обеспечения ее процветания", - считает Делавард.
Эксперт отметил, что для Европы эта тенденция не нова, об "экономической войне", которую ведут США, говорил еще бывший президент Франции Франсуа Миттеран.
"Это неизвестная война, перманентная война без смертей, но все же война насмерть", - привел эксперт слова бывшего французского лидера.
ЕС в последние годы не только вводил беспрецедентные односторонние санкции против России, но и принимал многочисленные ограничительные меры против китайских экспортеров, инвесторов и цифровых платформ.
В конце октября ЕС официально утвердил решение о введении дополнительных пошлин на электромобили из Китая в размере до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением.
 
ЕССШАДональд Трамп
 
 
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