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Лидеры ЕС договорились наращивать частные и госинвестиции в оборону

Лидеры ЕС договорились наращивать частные и госинвестиции в оборону - 08.11.2024, ПРАЙМ

Лидеры ЕС договорились наращивать частные и госинвестиции в оборону

Лидеры стран ЕС по итогам неформального саммита в Будапеште поручили Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по внешней политике подготовить предложения по... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T18:08+0300

2024-11-08T18:08+0300

2024-11-08T18:08+0300

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС по итогам неформального саммита в Будапеште поручили Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по внешней политике подготовить предложения по привлечению частных и государственных инвестиций в оборонную индустрию, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах. "Необходимо повысить нашу готовность в обороне и ее возможности, в частности, путем соответствующего укрепления нашей оборонной технологической и промышленной базы. С этой целью верховный представитель и Еврокомиссия представят варианты государственного и частного финансирования. Мы также будем развивать потенциал космической отрасли", - указывается в документе.

https://1prime.ru/20241107/nato-852663499.html

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