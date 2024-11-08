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Лидеры ЕС договорились наращивать частные и госинвестиции в оборону - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Лидеры ЕС договорились наращивать частные и госинвестиции в оборону
Лидеры ЕС договорились наращивать частные и госинвестиции в оборону - 08.11.2024, ПРАЙМ
Лидеры ЕС договорились наращивать частные и госинвестиции в оборону
Лидеры стран ЕС по итогам неформального саммита в Будапеште поручили Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по внешней политике подготовить предложения по... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T18:08+0300
2024-11-08T18:08+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС по итогам неформального саммита в Будапеште поручили Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по внешней политике подготовить предложения по привлечению частных и государственных инвестиций в оборонную индустрию, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах. "Необходимо повысить нашу готовность в обороне и ее возможности, в частности, путем соответствующего укрепления нашей оборонной технологической и промышленной базы. С этой целью верховный представитель и Еврокомиссия представят варианты государственного и частного финансирования. Мы также будем развивать потенциал космической отрасли", - указывается в документе.
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ес, впк
Экономика, ЕС, ВПК
18:08 08.11.2024
 
Лидеры ЕС договорились наращивать частные и госинвестиции в оборону

Лидеры стран ЕС договорились наращивать частные и государственные инвестиции в оборону

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС по итогам неформального саммита в Будапеште поручили Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по внешней политике подготовить предложения по привлечению частных и государственных инвестиций в оборонную индустрию, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах.
"Необходимо повысить нашу готовность в обороне и ее возможности, в частности, путем соответствующего укрепления нашей оборонной технологической и промышленной базы. С этой целью верховный представитель и Еврокомиссия представят варианты государственного и частного финансирования. Мы также будем развивать потенциал космической отрасли", - указывается в документе.
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Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить траты стран на оборону
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